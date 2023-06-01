https://ria.ru/20230601/nato-1875560160.html
Венгрия осудила обучение украинских военных под флагом НАТО
Венгрия осудила обучение украинских военных под флагом НАТО - РИА Новости, 01.06.2023
Венгрия осудила обучение украинских военных под флагом НАТО
Венгрия считает неприемлемым обучение украинских военных под флагом НАТО, потому что альянс должен избегать прямого столкновения с Россией, заявил глава... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T15:19
2023-06-01T15:19
2023-06-01T15:29
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БУДАПЕШТ, 1 июн - РИА Новости. Венгрия считает неприемлемым обучение украинских военных под флагом НАТО, потому что альянс должен избегать прямого столкновения с Россией, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто."Необходимо избегать конфликта между НАТО и Россией, поэтому Венгрия не поддерживает проведение военной подготовки украинских солдат под флагом НАТО. Подготовка военных специалистов в области здравоохранения, когда речь идет о спасении жизней - тут все в порядке. То, что некоторые страны на двусторонней основе проводят военную подготовку (украинских военных) - это мы считаем вопросом двусторонних отношений, но проводить военную подготовку под флагом НАТО мы считаем неприемлемым", - сказал Сийярто после заседания глав МИД стран НАТО в Осло. Трансляция велась в социальной сети.
https://ria.ru/20230601/vsu-1875520669.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Венгрия, Россия, НАТО, Осло, Петер Сийярто, Украина, Вооруженные силы Украины
Венгрия осудила обучение украинских военных под флагом НАТО
Глава МИД Венгрии Сийярто назвал обучение украинских военных под флагом НАТО неприемлемым