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В документах НАТО Россия всегда выступала как противник, заявил Песков - РИА Новости, 01.06.2023
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15:15 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/nato-1875559182.html
В документах НАТО Россия всегда выступала как противник, заявил Песков
В документах НАТО Россия всегда выступала как противник, заявил Песков - РИА Новости, 01.06.2023
В документах НАТО Россия всегда выступала как противник, заявил Песков
Россия в рабочих документах НАТО всегда выступала как противник, это не новация, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T15:15
2023-06-01T15:15
россия
дмитрий песков
нато
в мире
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия в рабочих документах НАТО всегда выступала как противник, это не новация, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В рабочих документах НАТО Россия всегда фигурировала как противник. Всегда в рабочих документах содержались планы по противодействию нашей стране. Это не новация", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об отношении Кремля к информации о подготовке НАТО секретного плана на случай столкновения с Россией.Ранее американское аналитическое издание Responsible Statecraft опубликовало статью, в которой утверждается, что НАТО подготовила секретный план "на несколько тысяч страниц" на случай военного столкновения с Россией, он должен быть принят на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля.
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россия, дмитрий песков, нато, в мире
Россия, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
В документах НАТО Россия всегда выступала как противник, заявил Песков

Песков: в рабочих документах НАТО Россия всегда фигурировала как противник

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия в рабочих документах НАТО всегда выступала как противник, это не новация, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"В рабочих документах НАТО Россия всегда фигурировала как противник. Всегда в рабочих документах содержались планы по противодействию нашей стране. Это не новация", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об отношении Кремля к информации о подготовке НАТО секретного плана на случай столкновения с Россией.
Ранее американское аналитическое издание Responsible Statecraft опубликовало статью, в которой утверждается, что НАТО подготовила секретный план "на несколько тысяч страниц" на случай военного столкновения с Россией, он должен быть принят на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля.
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