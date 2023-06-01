https://ria.ru/20230601/nato-1875541077.html
В Кремле прокомментировали степень вовлеченности НАТО в конфликт на Украине
В Кремле прокомментировали степень вовлеченности НАТО в конфликт на Украине - РИА Новости, 01.06.2023
В Кремле прокомментировали степень вовлеченности НАТО в конфликт на Украине
Степень вовлеченности НАТО в конфликт на Украине растет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T14:36
2023-06-01T14:36
2023-06-01T14:48
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Степень вовлеченности НАТО в конфликт на Украине растет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Существенно растет степень прямой и косвенной вовлеченности стан-членов альянса в этом конфликте (с Украиной – ред.)", - сказал Песков журналистам.Ранее американское аналитическое издание Responsible Statecraft сделало публикацию, согласно которой НАТО подготовила секретный план "на несколько тысяч страниц" на случай военного столкновения с Россией, который должен быть принят на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля.
https://ria.ru/20230601/nato-1875517428.html
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украина, нато, дмитрий песков, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, НАТО, Дмитрий Песков, Россия, В мире
В Кремле прокомментировали степень вовлеченности НАТО в конфликт на Украине
Пресс-секретарь президента Песков: степень вовлеченности НАТО в конфликт на Украине растет