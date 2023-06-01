https://ria.ru/20230601/nato-1875535964.html

Эксперт спрогнозировал вероятность прямого столкновения НАТО с Россией

Эксперт спрогнозировал вероятность прямого столкновения НАТО с Россией - РИА Новости, 01.06.2023

Эксперт спрогнозировал вероятность прямого столкновения НАТО с Россией

Гипотетический прямой военный конфликт НАТО с Россией может начаться в случае полного разгрома украинских войск, после которого на помощь Киеву может прийти... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T14:24

2023-06-01T14:24

2023-06-01T14:24

специальная военная операция на украине

россия

константин сивков

нато

в мире

украина

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Гипотетический прямой военный конфликт НАТО с Россией может начаться в случае полного разгрома украинских войск, после которого на помощь Киеву может прийти Польша, заявил в четверг РИА Новости доктор военных наук (Россия) Константин Сивков. Так он прокомментировал публикацию американского аналитического издания Responsible Statecraft, согласно которой НАТО подготовила секретный план "на несколько тысяч страниц" на случай военного столкновения с Россией, который должен быть принят на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля. "Как такового спускового крючка - отдельно взятого события, которое послужило бы поводом для начала войны России с НАТО - скорее всего, не будет. Вероятно, сползание в прямой конфликт будет постепенным и связанным прежде всего с окончательным поражением Украины", - сказал Сивков. По мнению эксперта, если контрнаступление Киева окажется неудачным, то с высокой долей вероятности ему на помощь придет Польша "без мандата НАТО" и, когда Россия будет вынуждена нанести по ее территории ответные удары, Альянс решится на "полномасштабную войну". В то же время собеседник агентства не исключил затягивание конфликта, в случае которого планы НАТО будут скорректированы. Говоря о наполнении возможного "секретного плана" Североатлантического блока, Сивков отметил, что в таком стратегическом документе, вероятно, прописаны все возможные сценарии войны с РФ. "Это и наступательные, и оборонительные варианты, действия альянса на случай военного поражения и, наоборот, успеха в конфронтации с Москвой. Также в этом документы должны быть обговорены условия и порядок применения блоком ядерного оружия", - пояснил эксперт.

https://ria.ru/20230601/operatsiya-1875436529.html

https://ria.ru/20230514/revansh-1871533615.html

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россия, константин сивков, нато, в мире, украина