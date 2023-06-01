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Эксперт спрогнозировал вероятность прямого столкновения НАТО с Россией - РИА Новости, 01.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/nato-1875535964.html
Эксперт спрогнозировал вероятность прямого столкновения НАТО с Россией
Эксперт спрогнозировал вероятность прямого столкновения НАТО с Россией - РИА Новости, 01.06.2023
Эксперт спрогнозировал вероятность прямого столкновения НАТО с Россией
Гипотетический прямой военный конфликт НАТО с Россией может начаться в случае полного разгрома украинских войск, после которого на помощь Киеву может прийти... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T14:24
2023-06-01T14:24
специальная военная операция на украине
россия
константин сивков
нато
в мире
украина
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Гипотетический прямой военный конфликт НАТО с Россией может начаться в случае полного разгрома украинских войск, после которого на помощь Киеву может прийти Польша, заявил в четверг РИА Новости доктор военных наук (Россия) Константин Сивков. Так он прокомментировал публикацию американского аналитического издания Responsible Statecraft, согласно которой НАТО подготовила секретный план "на несколько тысяч страниц" на случай военного столкновения с Россией, который должен быть принят на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля. "Как такового спускового крючка - отдельно взятого события, которое послужило бы поводом для начала войны России с НАТО - скорее всего, не будет. Вероятно, сползание в прямой конфликт будет постепенным и связанным прежде всего с окончательным поражением Украины", - сказал Сивков. По мнению эксперта, если контрнаступление Киева окажется неудачным, то с высокой долей вероятности ему на помощь придет Польша "без мандата НАТО" и, когда Россия будет вынуждена нанести по ее территории ответные удары, Альянс решится на "полномасштабную войну". В то же время собеседник агентства не исключил затягивание конфликта, в случае которого планы НАТО будут скорректированы. Говоря о наполнении возможного "секретного плана" Североатлантического блока, Сивков отметил, что в таком стратегическом документе, вероятно, прописаны все возможные сценарии войны с РФ. "Это и наступательные, и оборонительные варианты, действия альянса на случай военного поражения и, наоборот, успеха в конфронтации с Москвой. Также в этом документы должны быть обговорены условия и порядок применения блоком ядерного оружия", - пояснил эксперт.
https://ria.ru/20230601/operatsiya-1875436529.html
https://ria.ru/20230514/revansh-1871533615.html
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россия, константин сивков, нато, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Константин Сивков, НАТО, В мире, Украина
Эксперт спрогнозировал вероятность прямого столкновения НАТО с Россией

Эксперт Сивков: НАТО может сползти к войне с Россией в случае поражения Украины

© Фото : NATOФлаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе
Флаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Фото : NATO
Флаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Гипотетический прямой военный конфликт НАТО с Россией может начаться в случае полного разгрома украинских войск, после которого на помощь Киеву может прийти Польша, заявил в четверг РИА Новости доктор военных наук (Россия) Константин Сивков.
Так он прокомментировал публикацию американского аналитического издания Responsible Statecraft, согласно которой НАТО подготовила секретный план "на несколько тысяч страниц" на случай военного столкновения с Россией, который должен быть принят на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля.
Американские военнослужащие во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
НАТО подготовила секретный план на случай столкновения с Россией, пишут СМИ
Вчера, 01:25
"Как такового спускового крючка - отдельно взятого события, которое послужило бы поводом для начала войны России с НАТО - скорее всего, не будет. Вероятно, сползание в прямой конфликт будет постепенным и связанным прежде всего с окончательным поражением Украины", - сказал Сивков.
По мнению эксперта, если контрнаступление Киева окажется неудачным, то с высокой долей вероятности ему на помощь придет Польша "без мандата НАТО" и, когда Россия будет вынуждена нанести по ее территории ответные удары, Альянс решится на "полномасштабную войну".
В то же время собеседник агентства не исключил затягивание конфликта, в случае которого планы НАТО будут скорректированы.
Говоря о наполнении возможного "секретного плана" Североатлантического блока, Сивков отметил, что в таком стратегическом документе, вероятно, прописаны все возможные сценарии войны с РФ.
«
"Это и наступательные, и оборонительные варианты, действия альянса на случай военного поражения и, наоборот, успеха в конфронтации с Москвой. Также в этом документы должны быть обговорены условия и порядок применения блоком ядерного оружия", - пояснил эксперт.
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