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НАТО не вступит напрямую в конфликт на Украине, считает Дугин - РИА Новости, 01.06.2023
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14:07 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/nato-1875529267.html
НАТО не вступит напрямую в конфликт на Украине, считает Дугин
НАТО не вступит напрямую в конфликт на Украине, считает Дугин - РИА Новости, 01.06.2023
НАТО не вступит напрямую в конфликт на Украине, считает Дугин
НАТО не станет направлять свои подразделения для участия в конфликте на Украине, считает философ Александр Дугин. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T14:07
2023-06-01T14:07
украина
в мире
нато
александр дугин
россия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. НАТО не станет направлять свои подразделения для участия в конфликте на Украине, считает философ Александр Дугин. "Я глубоко убежден, что НАТО не вступит напрямую в этот конфликт. Потому что для Запада совершенно нет никаких резонов", - сказал он в ходе форсайт-форума "Какая Украина нам нужна", организованного мультимедийным изданием Украина.ру на площадке медиагруппы МИА "Россия сегодня". По мнению эксперта, и Польшу, и Румынию они туда не отправят. Дугин также считает, что Запад не заинтересован в обсуждении темы использования стратегического ядерного оружия в этом контексте. Философ полагает, что Запад продолжит вмешиваться в дела России. "Нам нужен последовательный, яркий, просвещенный имперский нарратив", - отметил он.
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украина, в мире, нато, александр дугин, россия
Украина, В мире, НАТО, Александр Дугин, Россия
НАТО не вступит напрямую в конфликт на Украине, считает Дугин

Философ Дугин: НАТО не вступит напрямую в конфликт на Украине из-за отсутствия поводов

© AP Photo / Francesca EbelФилософ Александр Дугин
Философ Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Francesca Ebel
Философ Александр Дугин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. НАТО не станет направлять свои подразделения для участия в конфликте на Украине, считает философ Александр Дугин.
«
"Я глубоко убежден, что НАТО не вступит напрямую в этот конфликт. Потому что для Запада совершенно нет никаких резонов", - сказал он в ходе форсайт-форума "Какая Украина нам нужна", организованного мультимедийным изданием Украина.ру на площадке медиагруппы МИА "Россия сегодня".
По мнению эксперта, и Польшу, и Румынию они туда не отправят.
Дугин также считает, что Запад не заинтересован в обсуждении темы использования стратегического ядерного оружия в этом контексте.
Философ полагает, что Запад продолжит вмешиваться в дела России. "Нам нужен последовательный, яркий, просвещенный имперский нарратив", - отметил он.
Директор ФСБ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
НАТО координирует украинские спецслужбы в диверсиях, заявил Бортников
Вчера, 13:19
 
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