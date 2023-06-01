https://ria.ru/20230601/nato-1875529267.html

НАТО не вступит напрямую в конфликт на Украине, считает Дугин

НАТО не вступит напрямую в конфликт на Украине, считает Дугин - РИА Новости, 01.06.2023

НАТО не вступит напрямую в конфликт на Украине, считает Дугин

НАТО не станет направлять свои подразделения для участия в конфликте на Украине, считает философ Александр Дугин. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T14:07

2023-06-01T14:07

2023-06-01T14:07

украина

в мире

нато

александр дугин

россия

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. НАТО не станет направлять свои подразделения для участия в конфликте на Украине, считает философ Александр Дугин. "Я глубоко убежден, что НАТО не вступит напрямую в этот конфликт. Потому что для Запада совершенно нет никаких резонов", - сказал он в ходе форсайт-форума "Какая Украина нам нужна", организованного мультимедийным изданием Украина.ру на площадке медиагруппы МИА "Россия сегодня". По мнению эксперта, и Польшу, и Румынию они туда не отправят. Дугин также считает, что Запад не заинтересован в обсуждении темы использования стратегического ядерного оружия в этом контексте. Философ полагает, что Запад продолжит вмешиваться в дела России. "Нам нужен последовательный, яркий, просвещенный имперский нарратив", - отметил он.

https://ria.ru/20230601/nato-1875517428.html

украина

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, в мире, нато, александр дугин, россия