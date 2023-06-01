https://ria.ru/20230601/nato-1875480544.html
В Германии заявили о невозможности вступления Украины в НАТО
В Германии заявили о невозможности вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 01.06.2023
В Германии заявили о невозможности вступления Украины в НАТО
Вступление новых членов в НАТО невозможно во время конфликта, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на неформальной встрече руководителей... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T11:19
2023-06-01T11:19
2023-06-01T11:24
в мире
германия
украина
осло
анналена бербок
нато
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МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Вступление новых членов в НАТО невозможно во время конфликта, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на неформальной встрече руководителей внешнеполитических ведомств государств альянса в Осло. Об этом сообщает BR24.Выступая на мероприятии, Бербок напомнила о политике открытых дверей НАТО и отметила, что на это указывает прием Финляндии и "стоит надеяться, скорый прием Швеции"."В то же время ясно, что мы не можем говорить о новом членстве в разгар конфликта", - сказала Бербок, комментируя вопрос о членстве в альянсе Украины.Неформальная встреча глав МИД стран НАТО проходит в Осло с 31 мая по 1 июня.
https://ria.ru/20230601/berbok-1875462047.html
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в мире, германия, украина, осло, анналена бербок, нато
В мире, Германия, Украина, Осло, Анналена Бербок, НАТО
В Германии заявили о невозможности вступления Украины в НАТО
Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что прием новых членов в НАТО невозможен во время конфликта