https://ria.ru/20230601/nato-1875480544.html

В Германии заявили о невозможности вступления Украины в НАТО

В Германии заявили о невозможности вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 01.06.2023

В Германии заявили о невозможности вступления Украины в НАТО

Вступление новых членов в НАТО невозможно во время конфликта, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на неформальной встрече руководителей... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T11:19

2023-06-01T11:19

2023-06-01T11:24

в мире

германия

украина

осло

анналена бербок

нато

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МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Вступление новых членов в НАТО невозможно во время конфликта, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на неформальной встрече руководителей внешнеполитических ведомств государств альянса в Осло. Об этом сообщает BR24.Выступая на мероприятии, Бербок напомнила о политике открытых дверей НАТО и отметила, что на это указывает прием Финляндии и "стоит надеяться, скорый прием Швеции"."В то же время ясно, что мы не можем говорить о новом членстве в разгар конфликта", - сказала Бербок, комментируя вопрос о членстве в альянсе Украины.Неформальная встреча глав МИД стран НАТО проходит в Осло с 31 мая по 1 июня.

https://ria.ru/20230601/berbok-1875462047.html

германия

украина

осло

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в мире, германия, украина, осло, анналена бербок, нато