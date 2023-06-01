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Командир "Ахмата" заявил о подготовке к наступлению на новом участке в ДНР - РИА Новости, 01.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:15 01.06.2023 (обновлено: 10:52 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/nastuplenie-1875466362.html
Командир "Ахмата" заявил о подготовке к наступлению на новом участке в ДНР
Командир "Ахмата" заявил о подготовке к наступлению на новом участке в ДНР - РИА Новости, 01.06.2023
Командир "Ахмата" заявил о подготовке к наступлению на новом участке в ДНР
Спецназ "Ахмат" готовится к наступлению на новом участке фронта в Донецкой Народной Республике, сообщил командир подразделения Апты Алаудинов в телеграм-канале. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T10:15
2023-06-01T10:52
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
апты алаудинов
рамзан кадыров
денис пушилин
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Спецназ "Ахмат" готовится к наступлению на новом участке фронта в Донецкой Народной Республике, сообщил командир подразделения Апты Алаудинов в телеграм-канале. "Приказом Верховного главнокомандующего Вооруженных сил России спецназ "Ахмат" переведен на новый участок. Часть наших сил и средств осталась на прежнем участке (в ЛНР. — Прим. ред.). В мое подчинение определен один полк, еще два полка подготавливаются. Начинаем готовиться к активным наступательным действиям", — говорится в публикации. По его словам, спецназ "Ахмат" в состоянии выполнить любую поставленную задачу.&quot;Если нас перекинули на Донецкое направление, то гарантирую, что спецназ &quot;Ахмат&quot; сделает все, чтобы Донецкая Народная Республика была освобождена&quot;, — заключил Алаудинов.О том, что чеченские подразделения получили приказ о передислокации, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Их зоной ответственности становятся территории ДНР — на Марьинское направление переброшены спецназ "Ахмат" и полк "Север-Ахмат". В сводке Минобороны за среду говорилось, что бойцы успешно наступают. Как сообщал РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин, Марьинку стратегически важно освободить "в обозримой перспективе" для дальнейшего продвижения.
https://ria.ru/20230531/akhmat-1875287477.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, луганская народная республика, апты алаудинов, рамзан кадыров, денис пушилин, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Апты Алаудинов, Рамзан Кадыров, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Командир "Ахмата" заявил о подготовке к наступлению на новом участке в ДНР

Командир "Ахмата" Алаудинов заявил о подготовке к наступлению на новом участке в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБойцы спецназа "Ахмат" на участке фронта в Донбассе
Бойцы спецназа Ахмат на участке фронта в Донбассе - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бойцы спецназа "Ахмат" на участке фронта в Донбассе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Спецназ "Ахмат" готовится к наступлению на новом участке фронта в Донецкой Народной Республике, сообщил командир подразделения Апты Алаудинов в телеграм-канале.
«
"Приказом Верховного главнокомандующего Вооруженных сил России спецназ "Ахмат" переведен на новый участок. Часть наших сил и средств осталась на прежнем участке (в ЛНР. — Прим. ред.). В мое подчинение определен один полк, еще два полка подготавливаются. Начинаем готовиться к активным наступательным действиям", — говорится в публикации.
По его словам, спецназ "Ахмат" в состоянии выполнить любую поставленную задачу.
«

"Если нас перекинули на Донецкое направление, то гарантирую, что спецназ "Ахмат" сделает все, чтобы Донецкая Народная Республика была освобождена", — заключил Алаудинов.

О том, что чеченские подразделения получили приказ о передислокации, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Их зоной ответственности становятся территории ДНР — на Марьинское направление переброшены спецназ "Ахмат" и полк "Север-Ахмат". В сводке Минобороны за среду говорилось, что бойцы успешно наступают.
Как сообщал РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин, Марьинку стратегически важно освободить "в обозримой перспективе" для дальнейшего продвижения.
Боец спецназа Ахмат на позиции кременского участка фронта в Донбассе - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаАпты АлаудиновРамзан КадыровДенис ПушилинВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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