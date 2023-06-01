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Командир "Ахмата" заявил о подготовке к наступлению на новом участке в ДНР

Командир "Ахмата" заявил о подготовке к наступлению на новом участке в ДНР - РИА Новости, 01.06.2023

Командир "Ахмата" заявил о подготовке к наступлению на новом участке в ДНР

Спецназ "Ахмат" готовится к наступлению на новом участке фронта в Донецкой Народной Республике, сообщил командир подразделения Апты Алаудинов в телеграм-канале. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T10:15

2023-06-01T10:15

2023-06-01T10:52

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

луганская народная республика

апты алаудинов

рамзан кадыров

денис пушилин

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Спецназ "Ахмат" готовится к наступлению на новом участке фронта в Донецкой Народной Республике, сообщил командир подразделения Апты Алаудинов в телеграм-канале. "Приказом Верховного главнокомандующего Вооруженных сил России спецназ "Ахмат" переведен на новый участок. Часть наших сил и средств осталась на прежнем участке (в ЛНР. — Прим. ред.). В мое подчинение определен один полк, еще два полка подготавливаются. Начинаем готовиться к активным наступательным действиям", — говорится в публикации. По его словам, спецназ "Ахмат" в состоянии выполнить любую поставленную задачу."Если нас перекинули на Донецкое направление, то гарантирую, что спецназ "Ахмат" сделает все, чтобы Донецкая Народная Республика была освобождена", — заключил Алаудинов.О том, что чеченские подразделения получили приказ о передислокации, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Их зоной ответственности становятся территории ДНР — на Марьинское направление переброшены спецназ "Ахмат" и полк "Север-Ахмат". В сводке Минобороны за среду говорилось, что бойцы успешно наступают. Как сообщал РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин, Марьинку стратегически важно освободить "в обозримой перспективе" для дальнейшего продвижения.

https://ria.ru/20230531/akhmat-1875287477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, луганская народная республика, апты алаудинов, рамзан кадыров, денис пушилин, вооруженные силы рф, безопасность