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Командир "Ахмата" заявил о подготовке к наступлению на новом участке в ДНР
Командир "Ахмата" заявил о подготовке к наступлению на новом участке в ДНР - РИА Новости, 01.06.2023
Командир "Ахмата" заявил о подготовке к наступлению на новом участке в ДНР
Спецназ "Ахмат" готовится к наступлению на новом участке фронта в Донецкой Народной Республике, сообщил командир подразделения Апты Алаудинов в телеграм-канале. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T10:15
2023-06-01T10:15
2023-06-01T10:52
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
апты алаудинов
рамзан кадыров
денис пушилин
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Спецназ "Ахмат" готовится к наступлению на новом участке фронта в Донецкой Народной Республике, сообщил командир подразделения Апты Алаудинов в телеграм-канале. "Приказом Верховного главнокомандующего Вооруженных сил России спецназ "Ахмат" переведен на новый участок. Часть наших сил и средств осталась на прежнем участке (в ЛНР. — Прим. ред.). В мое подчинение определен один полк, еще два полка подготавливаются. Начинаем готовиться к активным наступательным действиям", — говорится в публикации. По его словам, спецназ "Ахмат" в состоянии выполнить любую поставленную задачу."Если нас перекинули на Донецкое направление, то гарантирую, что спецназ "Ахмат" сделает все, чтобы Донецкая Народная Республика была освобождена", — заключил Алаудинов.О том, что чеченские подразделения получили приказ о передислокации, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Их зоной ответственности становятся территории ДНР — на Марьинское направление переброшены спецназ "Ахмат" и полк "Север-Ахмат". В сводке Минобороны за среду говорилось, что бойцы успешно наступают. Как сообщал РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин, Марьинку стратегически важно освободить "в обозримой перспективе" для дальнейшего продвижения.
https://ria.ru/20230531/akhmat-1875287477.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Командир "Ахмата" заявил о подготовке к наступлению на новом участке в ДНР
Командир "Ахмата" Алаудинов заявил о подготовке к наступлению на новом участке в ДНР