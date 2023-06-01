https://ria.ru/20230601/napadenie-1875538256.html

В Эскильстуне госпитализировали троих человек после нападения на школу

В Эскильстуне госпитализировали троих человек после нападения на школу - РИА Новости, 01.06.2023

В Эскильстуне госпитализировали троих человек после нападения на школу

Несколько человек получили ранения при нападении с ножом в шведском городе Эскильстуна к западу от Стокгольма, трое госпитализированы, сообщает телеканал TV4 со РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T14:32

2023-06-01T14:32

2023-06-01T14:37

в мире

швеция

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Несколько человек получили ранения при нападении с ножом в шведском городе Эскильстуна к западу от Стокгольма, трое госпитализированы, сообщает телеканал TV4 со ссылкой на источники."По информации TV4 Nyheterna, в школе Эскильстуны произошло нападение с ножом... Несколько человек ранены, полиция может подтвердить, что по меньшей мере трое госпитализированы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230519/rassledovanie-1873007019.html

швеция

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, швеция