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В Эскильстуне госпитализировали троих человек после нападения на школу - РИА Новости, 01.06.2023
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14:32 01.06.2023 (обновлено: 14:37 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/napadenie-1875538256.html
В Эскильстуне госпитализировали троих человек после нападения на школу
В Эскильстуне госпитализировали троих человек после нападения на школу - РИА Новости, 01.06.2023
В Эскильстуне госпитализировали троих человек после нападения на школу
Несколько человек получили ранения при нападении с ножом в шведском городе Эскильстуна к западу от Стокгольма, трое госпитализированы, сообщает телеканал TV4 со РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T14:32
2023-06-01T14:37
в мире
швеция
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Несколько человек получили ранения при нападении с ножом в шведском городе Эскильстуна к западу от Стокгольма, трое госпитализированы, сообщает телеканал TV4 со ссылкой на источники."По информации TV4 Nyheterna, в школе Эскильстуны произошло нападение с ножом... Несколько человек ранены, полиция может подтвердить, что по меньшей мере трое госпитализированы", - говорится в сообщении.
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в мире, швеция
В мире, Швеция
В Эскильстуне госпитализировали троих человек после нападения на школу

Несколько человек получили ранения при нападении с ножом в школе в шведской Эскильстуне

© TT News Agency/Johan Nilsson Полиция в Швеции
Полиция в Швеции
© TT News Agency/Johan Nilsson
Полиция в Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Несколько человек получили ранения при нападении с ножом в шведском городе Эскильстуна к западу от Стокгольма, трое госпитализированы, сообщает телеканал TV4 со ссылкой на источники.
"По информации TV4 Nyheterna, в школе Эскильстуны произошло нападение с ножом... Несколько человек ранены, полиция может подтвердить, что по меньшей мере трое госпитализированы", - говорится в сообщении.
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