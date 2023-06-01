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На Урале бойцовая собака набросилась на гуляющего ребенка
На Урале бойцовая собака набросилась на гуляющего ребенка - РИА Новости, 01.06.2023
На Урале бойцовая собака набросилась на гуляющего ребенка
Бойцовая собака напала на десятилетнего мальчика на пляже в селе Лая под Нижним Тагилом в Свердловской области, пишут местные СМИ со ссылкой на рассказ... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T10:24
2023-06-01T10:24
2023-06-01T11:48
происшествия
нижний тагил
свердловская область
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Бойцовая собака напала на десятилетнего мальчика на пляже в селе Лая под Нижним Тагилом в Свердловской области, пишут местные СМИ со ссылкой на рассказ очевидцев в группе во "ВКонтакте" "Инцидент Нижний Тагил". "Матвей с одноклассником шли со школы домой и решили пройти мимо пляжа, пощупать воду, скоро же купальный сезон... ", — рассказала мама мальчика.Она добавила, что женщина-хозяйка со своими собаками была в дневное время на общественном пляже, а животные были без поводков и намордников. Кроме того, после инцидента женщина накричала на искусанного ребенка и оставила его одного на пляже, сказала мама мальчика. Скорую помощь, по ее словам, вызвали очевидцы происшествия.В пресс-группе управления МВД России "Нижнетагильское" сообщили РИА Новости, что в отношении хозяйки животного организована проверка."К нам поступило заявление о том, что десятилетнего ребенка покусала собака, в пятницу назначена встреча мальчика и его мамы с инспекторами по делам несовершеннолетних. Хозяйка собаки будет вызвана в полицию позже, личность ее уже установлена. Насколько нам известно, мальчику была оказана медпомощь, в больницу он не был госпитализирован", — сказала собеседница агентства.
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происшествия, нижний тагил, свердловская область
Происшествия, Нижний Тагил, Свердловская область
На Урале бойцовая собака набросилась на гуляющего ребенка
Бойцовая собака напала на десятилетнего мальчика на пляже в селе Лая под Нижним Тагилом
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости.
Бойцовая собака напала на десятилетнего мальчика на пляже в селе Лая под Нижним Тагилом в Свердловской области, пишут местные СМИ
со ссылкой на рассказ очевидцев в группе во "ВКонтакте" "Инцидент Нижний Тагил".
«
"Матвей с одноклассником шли со школы домой и решили пройти мимо пляжа, пощупать воду, скоро же купальный сезон... ", — рассказала мама мальчика.
Она добавила, что женщина-хозяйка со своими собаками была в дневное время на общественном пляже, а животные были без поводков и намордников. Кроме того, после инцидента женщина накричала на искусанного ребенка и оставила его одного на пляже, сказала мама мальчика. Скорую помощь, по ее словам, вызвали очевидцы происшествия.
В пресс-группе управления МВД России "Нижнетагильское" сообщили РИА Новости, что в отношении хозяйки животного организована проверка.
"К нам поступило заявление о том, что десятилетнего ребенка покусала собака, в пятницу назначена встреча мальчика и его мамы с инспекторами по делам несовершеннолетних. Хозяйка собаки будет вызвана в полицию позже, личность ее уже установлена. Насколько нам известно, мальчику была оказана медпомощь, в больницу он не был госпитализирован", — сказала собеседница агентства.
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