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На Урале бойцовая собака набросилась на гуляющего ребенка - РИА Новости, 01.06.2023
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10:24 01.06.2023 (обновлено: 11:48 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/napadenie-1875468640.html
На Урале бойцовая собака набросилась на гуляющего ребенка
На Урале бойцовая собака набросилась на гуляющего ребенка - РИА Новости, 01.06.2023
На Урале бойцовая собака набросилась на гуляющего ребенка
Бойцовая собака напала на десятилетнего мальчика на пляже в селе Лая под Нижним Тагилом в Свердловской области, пишут местные СМИ со ссылкой на рассказ... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T10:24
2023-06-01T11:48
происшествия
нижний тагил
свердловская область
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Бойцовая собака напала на десятилетнего мальчика на пляже в селе Лая под Нижним Тагилом в Свердловской области, пишут местные СМИ со ссылкой на рассказ очевидцев в группе во "ВКонтакте" "Инцидент Нижний Тагил". &quot;Матвей с одноклассником шли со школы домой и решили пройти мимо пляжа, пощупать воду, скоро же купальный сезон... &quot;, — рассказала мама мальчика.Она добавила, что женщина-хозяйка со своими собаками была в дневное время на общественном пляже, а животные были без поводков и намордников. Кроме того, после инцидента женщина накричала на искусанного ребенка и оставила его одного на пляже, сказала мама мальчика. Скорую помощь, по ее словам, вызвали очевидцы происшествия.В пресс-группе управления МВД России "Нижнетагильское" сообщили РИА Новости, что в отношении хозяйки животного организована проверка."К нам поступило заявление о том, что десятилетнего ребенка покусала собака, в пятницу назначена встреча мальчика и его мамы с инспекторами по делам несовершеннолетних. Хозяйка собаки будет вызвана в полицию позже, личность ее уже установлена. Насколько нам известно, мальчику была оказана медпомощь, в больницу он не был госпитализирован", — сказала собеседница агентства.
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нижний тагил
свердловская область
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происшествия, нижний тагил, свердловская область
Происшествия, Нижний Тагил, Свердловская область
На Урале бойцовая собака набросилась на гуляющего ребенка

Бойцовая собака напала на десятилетнего мальчика на пляже в селе Лая под Нижним Тагилом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Бойцовая собака напала на десятилетнего мальчика на пляже в селе Лая под Нижним Тагилом в Свердловской области, пишут местные СМИ со ссылкой на рассказ очевидцев в группе во "ВКонтакте" "Инцидент Нижний Тагил".
«

"Матвей с одноклассником шли со школы домой и решили пройти мимо пляжа, пощупать воду, скоро же купальный сезон... ", — рассказала мама мальчика.

Она добавила, что женщина-хозяйка со своими собаками была в дневное время на общественном пляже, а животные были без поводков и намордников. Кроме того, после инцидента женщина накричала на искусанного ребенка и оставила его одного на пляже, сказала мама мальчика. Скорую помощь, по ее словам, вызвали очевидцы происшествия.
В пресс-группе управления МВД России "Нижнетагильское" сообщили РИА Новости, что в отношении хозяйки животного организована проверка.
"К нам поступило заявление о том, что десятилетнего ребенка покусала собака, в пятницу назначена встреча мальчика и его мамы с инспекторами по делам несовершеннолетних. Хозяйка собаки будет вызвана в полицию позже, личность ее уже установлена. Насколько нам известно, мальчику была оказана медпомощь, в больницу он не был госпитализирован", — сказала собеседница агентства.
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ПроисшествияНижний ТагилСвердловская область
 
 
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