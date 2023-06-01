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Начальник УМВД по Липецкой области подал в отставку после критики
Начальник УМВД по Липецкой области подал в отставку после критики - РИА Новости, 01.06.2023
Начальник УМВД по Липецкой области подал в отставку после критики
Начальник УМВД по Липецкой области Олег Латунов подал рапорт об отставке после критики министра внутренних дел России Владимира Колокольцева за просчёты в... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T16:18
2023-06-01T16:18
2023-06-01T16:33
россия
владимир колокольцев
ирина волк
липецкая область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Начальник УМВД по Липецкой области Олег Латунов подал рапорт об отставке после критики министра внутренних дел России Владимира Колокольцева за просчёты в работе управления, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По её словам, во вторник в ходе заседания коллегии МВД России Колокольцев указал на "системные просчёты" руководящего состава УМВД по Липецкой области, в том числе в организации работы по профессиональной подготовке личного состава. "В среду, 31 мая, начальник управления Олег Латунов подал рапорт об освобождении от занимаемой должности", - сказала она.
https://ria.ru/20230531/zhiteli-1875409667.html
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россия, владимир колокольцев, ирина волк, липецкая область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Владимир Колокольцев, Ирина Волк, Липецкая область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Начальник УМВД по Липецкой области подал в отставку после критики
Начальник УМВД по Липецкой области Латунов подал в отставку после критики от Колокольцева
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Начальник УМВД по Липецкой области Олег Латунов подал рапорт об отставке после критики министра внутренних дел России Владимира Колокольцева за просчёты в работе управления, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По её словам, во вторник в ходе заседания коллегии МВД России Колокольцев указал на "системные просчёты" руководящего состава УМВД по Липецкой области, в том числе в организации работы по профессиональной подготовке личного состава.
"В среду, 31 мая, начальник управления Олег Латунов подал рапорт об освобождении от занимаемой должности", - сказала она.
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