https://ria.ru/20230601/mvd-1875586067.html

Начальник УМВД по Липецкой области подал в отставку после критики

Начальник УМВД по Липецкой области подал в отставку после критики - РИА Новости, 01.06.2023

Начальник УМВД по Липецкой области подал в отставку после критики

Начальник УМВД по Липецкой области Олег Латунов подал рапорт об отставке после критики министра внутренних дел России Владимира Колокольцева за просчёты в... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T16:18

2023-06-01T16:18

2023-06-01T16:33

россия

владимир колокольцев

ирина волк

липецкая область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Начальник УМВД по Липецкой области Олег Латунов подал рапорт об отставке после критики министра внутренних дел России Владимира Колокольцева за просчёты в работе управления, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По её словам, во вторник в ходе заседания коллегии МВД России Колокольцев указал на "системные просчёты" руководящего состава УМВД по Липецкой области, в том числе в организации работы по профессиональной подготовке личного состава. "В среду, 31 мая, начальник управления Олег Латунов подал рапорт об освобождении от занимаемой должности", - сказала она.

https://ria.ru/20230531/zhiteli-1875409667.html

россия

липецкая область

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россия, владимир колокольцев, ирина волк, липецкая область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)