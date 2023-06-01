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Сочинения русских композиторов исполнят у Великой Китайской стены
Сочинения русских композиторов исполнят у Великой Китайской стены - РИА Новости, 01.06.2023
Сочинения русских композиторов исполнят у Великой Китайской стены
Сочинения русских композиторов исполнят у Великой Китайской стены, пишет в своем Telegram-канале министр культуры России Ольга Любимова. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T18:35
2023-06-01T18:35
2023-06-01T18:35
культура
новости культуры
музыка
валерий гергиев
ольга любимова
мариинский театр
китай
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Сочинения русских композиторов исполнят у Великой Китайской стены, пишет в своем Telegram-канале министр культуры России Ольга Любимова. "С концертами возле главной достопримечательности КНР выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева", — уточняет министр. Мероприятия запланированы на 2 и 3 июня. "У фрагмента Бадалин слушателей ждет яркая программа, которую дополнят китайские национальные сочинения в исполнении местных солистов, а также произведения французских классиков", — сказала Любимова. В ходе первого выступления прозвучат увертюра из "Руслана и Людмилы" Глинки, марш из "Любви к трем апельсинам" Прокофьева, "Испанское каприччио" Римского-Корсакова, фрагменты из балетов "Щелкунчик" Чайковского и "Жар-птица" Стравинского. На втором концерте исполнят сюиты из оперы "Сказка о царе Салтане" Римского-Корсакова и балета "Щелкунчик" Чайковского, увертюры к опере "Вильгельм Телль" Россини и "Римский карнавал" Берлиоза.Ранее сообщалось о том, что фильм "Нина" с Юлией Пересильд и Евгением Цыгановым попал в конкурс Шанхайского международного кинофестиваля.
https://ria.ru/20230530/vystavka-1875143609.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка, валерий гергиев, ольга любимова, мариинский театр, китай
Культура, Новости культуры, Музыка, Валерий Гергиев, Ольга Любимова, Мариинский театр, Китай
Сочинения русских композиторов исполнят у Великой Китайской стены
Музыку русских композиторов исполнят у Великой Китайской стены под руководством Гергиева