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Сочинения русских композиторов исполнят у Великой Китайской стены - РИА Новости, 01.06.2023
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Культура
 
18:35 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/muzyka-1875617342.html
Сочинения русских композиторов исполнят у Великой Китайской стены
Сочинения русских композиторов исполнят у Великой Китайской стены - РИА Новости, 01.06.2023
Сочинения русских композиторов исполнят у Великой Китайской стены
Сочинения русских композиторов исполнят у Великой Китайской стены, пишет в своем Telegram-канале министр культуры России Ольга Любимова. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T18:35
2023-06-01T18:35
культура
новости культуры
музыка
валерий гергиев
ольга любимова
мариинский театр
китай
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Сочинения русских композиторов исполнят у Великой Китайской стены, пишет в своем Telegram-канале министр культуры России Ольга Любимова. "С концертами возле главной достопримечательности КНР выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева", — уточняет министр. Мероприятия запланированы на 2 и 3 июня. "У фрагмента Бадалин слушателей ждет яркая программа, которую дополнят китайские национальные сочинения в исполнении местных солистов, а также произведения французских классиков", — сказала Любимова. В ходе первого выступления прозвучат увертюра из "Руслана и Людмилы" Глинки, марш из "Любви к трем апельсинам" Прокофьева, "Испанское каприччио" Римского-Корсакова, фрагменты из балетов "Щелкунчик" Чайковского и "Жар-птица" Стравинского. На втором концерте исполнят сюиты из оперы "Сказка о царе Салтане" Римского-Корсакова и балета "Щелкунчик" Чайковского, увертюры к опере "Вильгельм Телль" Россини и "Римский карнавал" Берлиоза.Ранее сообщалось о том, что фильм "Нина" с Юлией Пересильд и Евгением Цыгановым попал в конкурс Шанхайского международного кинофестиваля.
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новости культуры, музыка, валерий гергиев, ольга любимова, мариинский театр, китай
Культура, Новости культуры, Музыка, Валерий Гергиев, Ольга Любимова, Мариинский театр, Китай
Сочинения русских композиторов исполнят у Великой Китайской стены

Музыку русских композиторов исполнят у Великой Китайской стены под руководством Гергиева

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлавный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев выступает с симфоническим оркестром на торжественном открытии XX Московского Пасхального фестиваля в Московском концертном зале "Зарядье"
Главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев выступает с симфоническим оркестром на торжественном открытии XX Московского Пасхального фестиваля в Московском концертном зале Зарядье - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Сочинения русских композиторов исполнят у Великой Китайской стены, пишет в своем Telegram-канале министр культуры России Ольга Любимова.
«
"С концертами возле главной достопримечательности КНР выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева", — уточняет министр.
Мероприятия запланированы на 2 и 3 июня.
«
"У фрагмента Бадалин слушателей ждет яркая программа, которую дополнят китайские национальные сочинения в исполнении местных солистов, а также произведения французских классиков", — сказала Любимова.
В ходе первого выступления прозвучат увертюра из "Руслана и Людмилы" Глинки, марш из "Любви к трем апельсинам" Прокофьева, "Испанское каприччио" Римского-Корсакова, фрагменты из балетов "Щелкунчик" Чайковского и "Жар-птица" Стравинского.
На втором концерте исполнят сюиты из оперы "Сказка о царе Салтане" Римского-Корсакова и балета "Щелкунчик" Чайковского, увертюры к опере "Вильгельм Телль" Россини и "Римский карнавал" Берлиоза.
Ранее сообщалось о том, что фильм "Нина" с Юлией Пересильд и Евгением Цыгановым попал в конкурс Шанхайского международного кинофестиваля.
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КультураНовости культурыМузыкаВалерий ГергиевОльга ЛюбимоваМариинский театрКитай
 
 
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