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Илон Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира
Илон Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира - РИА Новости, 01.06.2023
Илон Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира
Американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вернул себе первое место в списке самых богатых людей мира, следует из данных Bloomberg... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T08:41
2023-06-01T08:41
2023-06-01T09:00
экономика
бернар арно
илон маск
tesla motors
spacex
louis vuitton
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вернул себе первое место в списке самых богатых людей мира, следует из данных Bloomberg Billionaires Index (BBI). Маску снова удалось обойти французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернара Арно. Если днем ранее состояние француза оценивалось в 192 миллиарда долларов, а американца — в 190 миллиардов, то на сегодня Маск разбогател до 192 миллиардов, а состояние Арно, наоборот, уменьшилось до 187 миллиардов. Акции Tesla при этом подорожали на 1,38 процента, а LVMH — подешевели на 2,64.В целом с начала года богатство Маска выросло на 55,3 миллиарда долларов, а Арно — на 24,5 миллиарда. Третьим в списке миллиардеров идет основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос (144 миллиарда долларов), четвертым — основатель Microsoft Билл Гейтс (125 миллиардов). У девяти самых богатых людей мира состояние превышает 100 миллиардов долларов, а десятое место занимает основатель компании Meta Platforms* Марк Цукерберг, у которого 96,5 миллиарда.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, бернар арно, илон маск, tesla motors, spacex, louis vuitton
Экономика, Бернар Арно, Илон Маск, Tesla motors, SpaceX, Louis Vuitton
Илон Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира
BBI: Илон Маск вернул себе лидерство в списке богатейших людей мира, потеснив Бернара Арно