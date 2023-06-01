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Илон Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира - РИА Новости, 01.06.2023
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08:41 01.06.2023 (обновлено: 09:00 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/musk-1875454731.html
Илон Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира
Илон Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира - РИА Новости, 01.06.2023
Илон Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира
Американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вернул себе первое место в списке самых богатых людей мира, следует из данных Bloomberg... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T08:41
2023-06-01T09:00
экономика
бернар арно
илон маск
tesla motors
spacex
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вернул себе первое место в списке самых богатых людей мира, следует из данных Bloomberg Billionaires Index (BBI). Маску снова удалось обойти французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернара Арно. Если днем ранее состояние француза оценивалось в 192 миллиарда долларов, а американца — в 190 миллиардов, то на сегодня Маск разбогател до 192 миллиардов, а состояние Арно, наоборот, уменьшилось до 187 миллиардов. Акции Tesla при этом подорожали на 1,38 процента, а LVMH — подешевели на 2,64.В целом с начала года богатство Маска выросло на 55,3 миллиарда долларов, а Арно — на 24,5 миллиарда. Третьим в списке миллиардеров идет основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос (144 миллиарда долларов), четвертым — основатель Microsoft Билл Гейтс (125 миллиардов). У девяти самых богатых людей мира состояние превышает 100 миллиардов долларов, а десятое место занимает основатель компании Meta Platforms* Марк Цукерберг, у которого 96,5 миллиарда.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230517/mask-1872283775.html
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экономика, бернар арно, илон маск, tesla motors, spacex, louis vuitton
Экономика, Бернар Арно, Илон Маск, Tesla motors, SpaceX, Louis Vuitton
Илон Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира

BBI: Илон Маск вернул себе лидерство в списке богатейших людей мира, потеснив Бернара Арно

© AP Photo / Pool/Britta PedersenГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Pool/Britta Pedersen
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вернул себе первое место в списке самых богатых людей мира, следует из данных Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Маску снова удалось обойти французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернара Арно. Если днем ранее состояние француза оценивалось в 192 миллиарда долларов, а американца — в 190 миллиардов, то на сегодня Маск разбогател до 192 миллиардов, а состояние Арно, наоборот, уменьшилось до 187 миллиардов. Акции Tesla при этом подорожали на 1,38 процента, а LVMH — подешевели на 2,64.
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В целом с начала года богатство Маска выросло на 55,3 миллиарда долларов, а Арно — на 24,5 миллиарда.
Третьим в списке миллиардеров идет основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос (144 миллиарда долларов), четвертым — основатель Microsoft Билл Гейтс (125 миллиардов).
У девяти самых богатых людей мира состояние превышает 100 миллиардов долларов, а десятое место занимает основатель компании Meta Platforms* Марк Цукерберг, у которого 96,5 миллиарда.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ЭкономикаБернар АрноИлон МаскTesla motorsSpaceXLouis Vuitton
 
 
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