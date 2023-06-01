https://ria.ru/20230601/musk-1875454731.html

Илон Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира

Илон Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира - РИА Новости, 01.06.2023

Илон Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира

Американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вернул себе первое место в списке самых богатых людей мира, следует из данных Bloomberg... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T08:41

2023-06-01T08:41

2023-06-01T09:00

экономика

бернар арно

илон маск

tesla motors

spacex

louis vuitton

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вернул себе первое место в списке самых богатых людей мира, следует из данных Bloomberg Billionaires Index (BBI). Маску снова удалось обойти французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернара Арно. Если днем ранее состояние француза оценивалось в 192 миллиарда долларов, а американца — в 190 миллиардов, то на сегодня Маск разбогател до 192 миллиардов, а состояние Арно, наоборот, уменьшилось до 187 миллиардов. Акции Tesla при этом подорожали на 1,38 процента, а LVMH — подешевели на 2,64.В целом с начала года богатство Маска выросло на 55,3 миллиарда долларов, а Арно — на 24,5 миллиарда. Третьим в списке миллиардеров идет основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос (144 миллиарда долларов), четвертым — основатель Microsoft Билл Гейтс (125 миллиардов). У девяти самых богатых людей мира состояние превышает 100 миллиардов долларов, а десятое место занимает основатель компании Meta Platforms* Марк Цукерберг, у которого 96,5 миллиарда.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230517/mask-1872283775.html

https://ria.ru/20230530/milliardery-1875026626.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, бернар арно, илон маск, tesla motors, spacex, louis vuitton