https://ria.ru/20230601/moskva-1875456744.html

Москвичи, в чьи дома попали БПЛА, вернулись в свои квартиры

Москвичи, в чьи дома попали БПЛА, вернулись в свои квартиры - РИА Новости, 01.06.2023

Москвичи, в чьи дома попали БПЛА, вернулись в свои квартиры

Ремонт в домах Москвы, поврежденных БПЛА, проведен, жители вернулись к привычной жизни, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T09:07

2023-06-01T09:07

2023-06-01T09:10

москва

атака украинских беспилотников на москву

безопасность

сергей собянин

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ремонт в домах Москвы, поврежденных БПЛА, проведен, жители вернулись к привычной жизни, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин."Провели все ремонтные работы в домах, жители которых были эвакуированы. В первую очередь восстановили остекление, чтобы люди максимально быстро вернулись в свои квартиры. Там, где это было необходимо, специалисты отремонтировали инженерные коммуникации, провели замену поврежденных элементов в квартирах и подъездах", - рассказал Собянин.Он отметил, что дополнительно провели обследование конструкций домов, чтобы выявить возможные скрытые нарушения."Все повреждения устранены, ресурсоснабжение в домах работает штатно. Все жители вернулись к привычной жизни. Благодарю сотрудников городских служб за оперативную слаженную работу", - добавил мэр.По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

https://ria.ru/20230531/ataka-1875416941.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, атака украинских беспилотников на москву, безопасность, сергей собянин