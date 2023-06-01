Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, как мошенники обманывают геймеров - РИА Новости, 01.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:06 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/moshenniki-1875464315.html
Россиянам рассказали, как мошенники обманывают геймеров
Россиянам рассказали, как мошенники обманывают геймеров - РИА Новости, 01.06.2023
Россиянам рассказали, как мошенники обманывают геймеров
ВТБ зафиксировал активность мошенников в отношении геймеров: злоумышленники создают фишинговые сайты под видом распродажи популярных онлайн-игр с большими... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T10:06
2023-06-01T10:06
технологии
втб
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569715198_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_37a22e6f3ab275cec1691c3592094860.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. ВТБ зафиксировал активность мошенников в отношении геймеров: злоумышленники создают фишинговые сайты под видом распродажи популярных онлайн-игр с большими скидками, сообщила пресс-служба банка. "Мошенники разрабатывают онлайн-магазины для геймеров, привлекая большой скидкой для покупки игр, аккаунтов к ним, коллекционных предметов, а также возможностью пополнить кошельки в магазинах игр", - говорится в сообщении. Свои сайты злоумышленники активно продвигают через поисковики, СМС-рассылки и специализированные чаты в мессенджерах. "Геймеры вводят данные банковской карты на сайте, а на деле деньги переходят на электронный кошелек или карту мошенникам", - предупредили в ВТБ. Чаще всего через фишинговые страницы мошенники собирают номера телефонов и банковских карт, логины от личного кабинета в банковском приложении или интернет-банке, СМС-коды для подтверждения операций или входа в личный кабинет, данные паспорта, СНИЛС. Нередко эта информация далее используется в рамках социальной инженерии, добавили в банке. По оценке ВТБ, доля фишинга в мошеннических операциях на рынке сегодня достигла примерно 10%.
https://ria.ru/20230410/moshennichestvo-1864138995.html
https://ria.ru/20230215/moshenniki-1852202528.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569715198_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_75f908214e5538cc8455c8285fbcdbb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, втб, россия
Технологии, ВТБ, Россия
Россиянам рассказали, как мошенники обманывают геймеров

ВТБ: мошенники для обмана геймеров создают онлайн-магазины и обещают большие скидки

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМолодой человек играет в компьютерную игру
Молодой человек играет в компьютерную игру - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Молодой человек играет в компьютерную игру. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. ВТБ зафиксировал активность мошенников в отношении геймеров: злоумышленники создают фишинговые сайты под видом распродажи популярных онлайн-игр с большими скидками, сообщила пресс-служба банка.
«
"Мошенники разрабатывают онлайн-магазины для геймеров, привлекая большой скидкой для покупки игр, аккаунтов к ним, коллекционных предметов, а также возможностью пополнить кошельки в магазинах игр", - говорится в сообщении.
Хакер - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества, придуманной хакерами
10 апреля, 06:20
Свои сайты злоумышленники активно продвигают через поисковики, СМС-рассылки и специализированные чаты в мессенджерах. "Геймеры вводят данные банковской карты на сайте, а на деле деньги переходят на электронный кошелек или карту мошенникам", - предупредили в ВТБ.
Чаще всего через фишинговые страницы мошенники собирают номера телефонов и банковских карт, логины от личного кабинета в банковском приложении или интернет-банке, СМС-коды для подтверждения операций или входа в личный кабинет, данные паспорта, СНИЛС. Нередко эта информация далее используется в рамках социальной инженерии, добавили в банке.
По оценке ВТБ, доля фишинга в мошеннических операциях на рынке сегодня достигла примерно 10%.
Девушка во время работы за компьютером - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
Мошенники придумали новый способ обмана россиян
15 февраля, 16:04
 
ТехнологииВТБРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала