https://ria.ru/20230601/moshenniki-1875464315.html

Россиянам рассказали, как мошенники обманывают геймеров

Россиянам рассказали, как мошенники обманывают геймеров - РИА Новости, 01.06.2023

Россиянам рассказали, как мошенники обманывают геймеров

ВТБ зафиксировал активность мошенников в отношении геймеров: злоумышленники создают фишинговые сайты под видом распродажи популярных онлайн-игр с большими... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T10:06

2023-06-01T10:06

2023-06-01T10:06

технологии

втб

россия

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. ВТБ зафиксировал активность мошенников в отношении геймеров: злоумышленники создают фишинговые сайты под видом распродажи популярных онлайн-игр с большими скидками, сообщила пресс-служба банка. "Мошенники разрабатывают онлайн-магазины для геймеров, привлекая большой скидкой для покупки игр, аккаунтов к ним, коллекционных предметов, а также возможностью пополнить кошельки в магазинах игр", - говорится в сообщении. Свои сайты злоумышленники активно продвигают через поисковики, СМС-рассылки и специализированные чаты в мессенджерах. "Геймеры вводят данные банковской карты на сайте, а на деле деньги переходят на электронный кошелек или карту мошенникам", - предупредили в ВТБ. Чаще всего через фишинговые страницы мошенники собирают номера телефонов и банковских карт, логины от личного кабинета в банковском приложении или интернет-банке, СМС-коды для подтверждения операций или входа в личный кабинет, данные паспорта, СНИЛС. Нередко эта информация далее используется в рамках социальной инженерии, добавили в банке. По оценке ВТБ, доля фишинга в мошеннических операциях на рынке сегодня достигла примерно 10%.

https://ria.ru/20230410/moshennichestvo-1864138995.html

https://ria.ru/20230215/moshenniki-1852202528.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, втб, россия