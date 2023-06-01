https://ria.ru/20230601/moshenniki-1875464315.html
Россиянам рассказали, как мошенники обманывают геймеров
Россиянам рассказали, как мошенники обманывают геймеров - РИА Новости, 01.06.2023
Россиянам рассказали, как мошенники обманывают геймеров
ВТБ зафиксировал активность мошенников в отношении геймеров: злоумышленники создают фишинговые сайты под видом распродажи популярных онлайн-игр с большими... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T10:06
2023-06-01T10:06
2023-06-01T10:06
технологии
втб
россия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. ВТБ зафиксировал активность мошенников в отношении геймеров: злоумышленники создают фишинговые сайты под видом распродажи популярных онлайн-игр с большими скидками, сообщила пресс-служба банка. "Мошенники разрабатывают онлайн-магазины для геймеров, привлекая большой скидкой для покупки игр, аккаунтов к ним, коллекционных предметов, а также возможностью пополнить кошельки в магазинах игр", - говорится в сообщении. Свои сайты злоумышленники активно продвигают через поисковики, СМС-рассылки и специализированные чаты в мессенджерах. "Геймеры вводят данные банковской карты на сайте, а на деле деньги переходят на электронный кошелек или карту мошенникам", - предупредили в ВТБ. Чаще всего через фишинговые страницы мошенники собирают номера телефонов и банковских карт, логины от личного кабинета в банковском приложении или интернет-банке, СМС-коды для подтверждения операций или входа в личный кабинет, данные паспорта, СНИЛС. Нередко эта информация далее используется в рамках социальной инженерии, добавили в банке. По оценке ВТБ, доля фишинга в мошеннических операциях на рынке сегодня достигла примерно 10%.
https://ria.ru/20230410/moshennichestvo-1864138995.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, втб, россия
Россиянам рассказали, как мошенники обманывают геймеров
ВТБ: мошенники для обмана геймеров создают онлайн-магазины и обещают большие скидки
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. ВТБ зафиксировал активность мошенников в отношении геймеров: злоумышленники создают фишинговые сайты под видом распродажи популярных онлайн-игр с большими скидками, сообщила пресс-служба банка.
«
"Мошенники разрабатывают онлайн-магазины для геймеров, привлекая большой скидкой для покупки игр, аккаунтов к ним, коллекционных предметов, а также возможностью пополнить кошельки в магазинах игр", - говорится в сообщении.
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Свои сайты злоумышленники активно продвигают через поисковики, СМС-рассылки и специализированные чаты в мессенджерах. "Геймеры вводят данные банковской карты на сайте, а на деле деньги переходят на электронный кошелек или карту мошенникам", - предупредили в ВТБ.
Чаще всего через фишинговые страницы мошенники собирают номера телефонов и банковских карт, логины от личного кабинета в банковском приложении или интернет-банке, СМС-коды для подтверждения операций или входа в личный кабинет, данные паспорта, СНИЛС. Нередко эта информация далее используется в рамках социальной инженерии, добавили в банке.
По оценке ВТБ, доля фишинга в мошеннических операциях на рынке сегодня достигла примерно 10%.
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