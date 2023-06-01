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День мороженого в ГУМе - РИА Новости, 01.06.2023
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16:49 01.06.2023 (обновлено: 19:46 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/morozhenoe-1875580466.html
День мороженого в ГУМе
День мороженого в ГУМе - РИА Новости, 01.06.2023
День мороженого в ГУМе
Главный универмаг страны отметил День защиты детей праздником мороженого. Вкусная традиция — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 01.06.2023
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гум
мороженое
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игорь бутман
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Главный универмаг страны отметил День защиты детей праздником мороженого. Вкусная традиция — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, гум, мороженое, москва, игорь бутман, валерия ланская
Фото, ГУМ, Мороженое, Москва, Игорь Бутман, Валерия Ланская

День мороженого в ГУМе

Читать ria.ru в
Главный универмаг страны отметил День защиты детей праздником мороженого. Вкусная традиция — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Мороженое — такой же символ ГУМа, как и знаменитый фонтан.

Певица Мария Зайцева на Дне мороженого в ГУМе в Москве

Мороженое — такой же символ ГУМа, как и знаменитый фонтан.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В Международный день защиты детей универмаг пригласил посетителей не только отведать легендарное лакомство, но и поучаствовать в благотворительной акции.

Очередь из посетителей на Дне мороженого в ГУМе в Москве

В Международный день защиты детей универмаг пригласил посетителей не только отведать легендарное лакомство, но и поучаствовать в благотворительной акции.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Порция мороженого в этот день стоит 50 рублей, а все собранные деньги передают в благотворительный фонд "Наука — детям".

Посетители на Дне мороженого в ГУМе в Москве

Порция мороженого в этот день стоит 50 рублей, а все собранные деньги передают в благотворительный фонд "Наука — детям".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В роли мороженщиков выступают известные музыканты и артисты.

На фото — Игорь Бутман с женой Анной.

Музыкант Игорь Бутман с женой Анной на Дне мороженого в ГУМе в Москве

В роли мороженщиков выступают известные музыканты и артисты.

На фото — Игорь Бутман с женой Анной.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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4 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Эскимо, пломбир и крем-брюле продают в ГУМе с 1954 года.

Посетители покупают мороженое на Дне мороженого в ГУМе в Москве

Эскимо, пломбир и крем-брюле продают в ГУМе с 1954 года.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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5 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Актрисы Валерия Ланская и Анна Пескова на Дне мороженого в ГУМе.

Актрисы Валерия Ланская и Анна Пескова на Дне мороженого в ГУМе в Москве

Актрисы Валерия Ланская и Анна Пескова на Дне мороженого в ГУМе.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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6 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Лучшее в городе мороженое пользуется неизменной популярностью.

День мороженого в ГУМе в Москве

Лучшее в городе мороженое пользуется неизменной популярностью.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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7 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Актрисы Софья Присс и Мила Ершова на Дне мороженого в ГУМе.

Актрисы Софья Присс и Мила Ершова на Дне мороженого в ГУМе в Москве

Актрисы Софья Присс и Мила Ершова на Дне мороженого в ГУМе.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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8 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Певица Юлия Михальчик на Дне мороженого в ГУМе.

Певица Юлия Михальчик на Дне мороженого в ГУМе в Москве

Певица Юлия Михальчик на Дне мороженого в ГУМе.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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9 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

День мороженого в ГУМе — вкусный праздник для детей и взрослых и прекрасная возможность поддержать тех, кому нужна помощь.

Посетители на Дне мороженого в ГУМе в Москве

День мороженого в ГУМе — вкусный праздник для детей и взрослых и прекрасная возможность поддержать тех, кому нужна помощь.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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10 из 10
 
ФотоГУММороженоеМоскваИгорь БутманВалерия Ланская
 
 
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