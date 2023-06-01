Мороженое — такой же символ ГУМа, как и знаменитый фонтан.
Мороженое — такой же символ ГУМа, как и знаменитый фонтан.
В Международный день защиты детей универмаг пригласил посетителей не только отведать легендарное лакомство, но и поучаствовать в благотворительной акции.
В Международный день защиты детей универмаг пригласил посетителей не только отведать легендарное лакомство, но и поучаствовать в благотворительной акции.
Порция мороженого в этот день стоит 50 рублей, а все собранные деньги передают в благотворительный фонд "Наука — детям".
Порция мороженого в этот день стоит 50 рублей, а все собранные деньги передают в благотворительный фонд "Наука — детям".
В роли мороженщиков выступают известные музыканты и артисты.
На фото — Игорь Бутман с женой Анной.
В роли мороженщиков выступают известные музыканты и артисты.
На фото — Игорь Бутман с женой Анной.
Эскимо, пломбир и крем-брюле продают в ГУМе с 1954 года.
Эскимо, пломбир и крем-брюле продают в ГУМе с 1954 года.
Актрисы Валерия Ланская и Анна Пескова на Дне мороженого в ГУМе.
Актрисы Валерия Ланская и Анна Пескова на Дне мороженого в ГУМе.
Лучшее в городе мороженое пользуется неизменной популярностью.
Лучшее в городе мороженое пользуется неизменной популярностью.
Актрисы Софья Присс и Мила Ершова на Дне мороженого в ГУМе.
Актрисы Софья Присс и Мила Ершова на Дне мороженого в ГУМе.
Певица Юлия Михальчик на Дне мороженого в ГУМе.
Певица Юлия Михальчик на Дне мороженого в ГУМе.
День мороженого в ГУМе — вкусный праздник для детей и взрослых и прекрасная возможность поддержать тех, кому нужна помощь.
День мороженого в ГУМе — вкусный праздник для детей и взрослых и прекрасная возможность поддержать тех, кому нужна помощь.