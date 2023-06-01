Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю - РИА Новости, 01.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/more-1875567453.html
Песков прокомментировал денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю
Песков прокомментировал денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю - РИА Новости, 01.06.2023
Песков прокомментировал денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о денонсации Госдумой РФ договора с Украиной по Азовскому морю, заявил, что оно стало внутреннем морем... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T15:29
2023-06-01T15:29
украина
азовское море
россия
дмитрий песков
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851896386_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_3e34d2f7bf1987068e47f0f7c08e3155.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о денонсации Госдумой РФ договора с Украиной по Азовскому морю, заявил, что оно стало внутреннем морем РФ и изменило свой юридический статус. Ранее Госдума РФ денонсировала договор о сотрудничестве с Украиной в использовании Азовского моря и Керченского пролива, который был подписан в 2003 году. "Не могу точно сказать. По Азовскому морю там абсолютно все понятно, поскольку это стало внутренним морем Российской Федерации, то изменился юридический статус", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли денонсировать еще какие-нибудь договоры с Украиной.
https://ria.ru/20230523/prigovor-1873581336.html
украина
азовское море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851896386_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_05fe9a4b9413602a901c13bfffaee23b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, азовское море, россия, дмитрий песков, госдума рф
Украина, Азовское море, Россия, Дмитрий Песков, Госдума РФ
Песков прокомментировал денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю

Песков: у Азовского моря изменился юридический статус из-за того, что оно стало внутренним

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМолодые люди на берегу Азовского моря в Приморско-Ахтарске Краснодарского края
Молодые люди на берегу Азовского моря в Приморско-Ахтарске Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Молодые люди на берегу Азовского моря в Приморско-Ахтарске Краснодарского края. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о денонсации Госдумой РФ договора с Украиной по Азовскому морю, заявил, что оно стало внутреннем морем РФ и изменило свой юридический статус.
Ранее Госдума РФ денонсировала договор о сотрудничестве с Украиной в использовании Азовского моря и Керченского пролива, который был подписан в 2003 году.
"Не могу точно сказать. По Азовскому морю там абсолютно все понятно, поскольку это стало внутренним морем Российской Федерации, то изменился юридический статус", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли денонсировать еще какие-нибудь договоры с Украиной.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Военному ВСУ вынесли приговор за минирование акватории Азовского моря
23 мая, 12:27
 
УкраинаАзовское мореРоссияДмитрий ПесковГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала