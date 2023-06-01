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Песков прокомментировал денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю
Песков прокомментировал денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю - РИА Новости, 01.06.2023
Песков прокомментировал денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о денонсации Госдумой РФ договора с Украиной по Азовскому морю, заявил, что оно стало внутреннем морем... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T15:29
2023-06-01T15:29
2023-06-01T15:29
украина
азовское море
россия
дмитрий песков
госдума рф
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о денонсации Госдумой РФ договора с Украиной по Азовскому морю, заявил, что оно стало внутреннем морем РФ и изменило свой юридический статус. Ранее Госдума РФ денонсировала договор о сотрудничестве с Украиной в использовании Азовского моря и Керченского пролива, который был подписан в 2003 году. "Не могу точно сказать. По Азовскому морю там абсолютно все понятно, поскольку это стало внутренним морем Российской Федерации, то изменился юридический статус", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли денонсировать еще какие-нибудь договоры с Украиной.
https://ria.ru/20230523/prigovor-1873581336.html
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украина, азовское море, россия, дмитрий песков, госдума рф
Украина, Азовское море, Россия, Дмитрий Песков, Госдума РФ
Песков прокомментировал денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю
Песков: у Азовского моря изменился юридический статус из-за того, что оно стало внутренним