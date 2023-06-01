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Госдума денонсировала соглашение с Украиной по Азовскому морю - РИА Новости, 01.06.2023
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12:20 01.06.2023 (обновлено: 14:08 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/more-1875497733.html
Госдума денонсировала соглашение с Украиной по Азовскому морю
Госдума денонсировала соглашение с Украиной по Азовскому морю - РИА Новости, 01.06.2023
Госдума денонсировала соглашение с Украиной по Азовскому морю
Госдума приняла закон о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, следует из документа в электронной РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T12:20
2023-06-01T14:08
россия
госдума рф
украина
азовское море
владимир путин
политика
керченский пролив
в мире
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Госдума приняла закон о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, следует из документа в электронной базе парламента.Как отмечается в пояснительной записке, после принятия в состав России Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей вокруг Азовского моря и Керченского пролива сложилась кардинально новая ситуация — их берега отныне принадлежат только России."В связи с тем что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий, возникла необходимость прекращения договора между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива", — говорится в документе.Документ 24 мая внес в нижнюю палату президент Владимир Путин.Россия и Украина подписали договор по Азовскому морю 24 декабря 2003 года. В нем пять статей, в которых, в частности, за акваторией закрепляется исторически сложившийся статус внутренних вод двух государств; запрещается заход в Азовское море и Керченский пролив военных кораблей третьих стран без согласия России и Украины; утверждается свобода судоходства для торговых судов и военных кораблей обоих государств. При этом речи о государственной границе в договоре не шло. Предполагалось, что в случае необходимости Москва и Киев заключат отдельное соглашение по этому поводу.Украина разорвала этот договор в феврале.
https://ria.ru/20230518/ukraina-1872580819.html
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россия, госдума рф, украина, азовское море, владимир путин, политика, керченский пролив, в мире
Россия, Госдума РФ, Украина, Азовское море, Владимир Путин, Политика, Керченский пролив, В мире
Госдума денонсировала соглашение с Украиной по Азовскому морю

Госдума денонсировала договор России и Украины об использовании Азовского моря

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАзовское море в Запорожской области
Азовское море в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Азовское море в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Госдума приняла закон о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, следует из документа в электронной базе парламента.
Как отмечается в пояснительной записке, после принятия в состав России Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей вокруг Азовского моря и Керченского пролива сложилась кардинально новая ситуация — их берега отныне принадлежат только России.
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"В связи с тем что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий, возникла необходимость прекращения договора между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива", — говорится в документе.
Документ 24 мая внес в нижнюю палату президент Владимир Путин.
Россия и Украина подписали договор по Азовскому морю 24 декабря 2003 года. В нем пять статей, в которых, в частности, за акваторией закрепляется исторически сложившийся статус внутренних вод двух государств; запрещается заход в Азовское море и Керченский пролив военных кораблей третьих стран без согласия России и Украины; утверждается свобода судоходства для торговых судов и военных кораблей обоих государств. При этом речи о государственной границе в договоре не шло. Предполагалось, что в случае необходимости Москва и Киев заключат отдельное соглашение по этому поводу.
Украина разорвала этот договор в феврале.
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