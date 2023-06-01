https://ria.ru/20230601/more-1875497733.html

Госдума денонсировала соглашение с Украиной по Азовскому морю

Госдума денонсировала соглашение с Украиной по Азовскому морю - РИА Новости, 01.06.2023

Госдума денонсировала соглашение с Украиной по Азовскому морю

Госдума приняла закон о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, следует из документа в электронной РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T12:20

2023-06-01T12:20

2023-06-01T14:08

россия

госдума рф

украина

азовское море

владимир путин

политика

керченский пролив

в мире

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Госдума приняла закон о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, следует из документа в электронной базе парламента.Как отмечается в пояснительной записке, после принятия в состав России Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей вокруг Азовского моря и Керченского пролива сложилась кардинально новая ситуация — их берега отныне принадлежат только России."В связи с тем что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий, возникла необходимость прекращения договора между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива", — говорится в документе.Документ 24 мая внес в нижнюю палату президент Владимир Путин.Россия и Украина подписали договор по Азовскому морю 24 декабря 2003 года. В нем пять статей, в которых, в частности, за акваторией закрепляется исторически сложившийся статус внутренних вод двух государств; запрещается заход в Азовское море и Керченский пролив военных кораблей третьих стран без согласия России и Украины; утверждается свобода судоходства для торговых судов и военных кораблей обоих государств. При этом речи о государственной границе в договоре не шло. Предполагалось, что в случае необходимости Москва и Киев заключат отдельное соглашение по этому поводу.Украина разорвала этот договор в феврале.

https://ria.ru/20230518/ukraina-1872580819.html

https://ria.ru/20230529/dovse-1874800997.html

россия

украина

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керченский пролив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, госдума рф, украина, азовское море, владимир путин, политика, керченский пролив, в мире