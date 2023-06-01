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Польша передаст Молдавии оружие и боеприпасы - РИА Новости, 01.06.2023
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13:32 01.06.2023 (обновлено: 13:53 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/moldaviya-1875522085.html
Польша передаст Молдавии оружие и боеприпасы
Польша передаст Молдавии оружие и боеприпасы - РИА Новости, 01.06.2023
Польша передаст Молдавии оружие и боеприпасы
Польша передает Молдавии оружие и боеприпасы, их доставят шестью транспортными самолетами, сообщил в Twitter министр внутренних дел и администрации Польши... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T13:32
2023-06-01T13:53
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ВАРШАВА, 1 июн - РИА Новости. Польша передает Молдавии оружие и боеприпасы, их доставят шестью транспортными самолетами, сообщил в Twitter министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский."Независимая и суверенная Молдавия, сопротивляющаяся попыткам внутренней дестабилизации, нуждается в нашей поддержке! Поэтому я принял решение передать молдавской полиции огромный транспорт (два Hercules и четыре Casa) оружия, боеприпасов и оборудования от служб, подчиненных МВД", - написал Каминьский.Каминьский имел в виду, что передаваемые оружие и боеприпасы будут доставлены в Молдавию двумя самолетами C-130E Hercules и четырьмя самолетами CASA C-295M.Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент ужесточить законодательство в сфере безопасности.В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". В январе политсила инициировала платформу "Движение для народа", к которой призвала присоединиться другие оппозиционные партии. Партия социалистов (ПСРМ) не поддержала это предложение, сославшись на свои акции протеста, однако некоторые депутаты от парламентского Блока коммунистов и социалистов, в которую входит ПСРМ, неоднократно выходили по личной инициативе на митинги в рамках платформы "Движение для народа".Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html
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в мире, польша, молдавия
В мире, Польша, Молдавия
Польша передаст Молдавии оружие и боеприпасы

Глава МВД Каминьский: Польша передает Молдавии шесть транспортных самолетов с боеприпасами

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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ВАРШАВА, 1 июн - РИА Новости. Польша передает Молдавии оружие и боеприпасы, их доставят шестью транспортными самолетами, сообщил в Twitter министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.
"Независимая и суверенная Молдавия, сопротивляющаяся попыткам внутренней дестабилизации, нуждается в нашей поддержке! Поэтому я принял решение передать молдавской полиции огромный транспорт (два Hercules и четыре Casa) оружия, боеприпасов и оборудования от служб, подчиненных МВД", - написал Каминьский.
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Каминьский имел в виду, что передаваемые оружие и боеприпасы будут доставлены в Молдавию двумя самолетами C-130E Hercules и четырьмя самолетами CASA C-295M.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент ужесточить законодательство в сфере безопасности.
В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". В январе политсила инициировала платформу "Движение для народа", к которой призвала присоединиться другие оппозиционные партии. Партия социалистов (ПСРМ) не поддержала это предложение, сославшись на свои акции протеста, однако некоторые депутаты от парламентского Блока коммунистов и социалистов, в которую входит ПСРМ, неоднократно выходили по личной инициативе на митинги в рамках платформы "Движение для народа".
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
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