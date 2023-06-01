https://ria.ru/20230601/moldaviya-1875522085.html

Польша передаст Молдавии оружие и боеприпасы

Польша передаст Молдавии оружие и боеприпасы - РИА Новости, 01.06.2023

Польша передаст Молдавии оружие и боеприпасы

Польша передает Молдавии оружие и боеприпасы, их доставят шестью транспортными самолетами, сообщил в Twitter министр внутренних дел и администрации Польши... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T13:32

2023-06-01T13:32

2023-06-01T13:53

в мире

польша

молдавия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

ВАРШАВА, 1 июн - РИА Новости. Польша передает Молдавии оружие и боеприпасы, их доставят шестью транспортными самолетами, сообщил в Twitter министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский."Независимая и суверенная Молдавия, сопротивляющаяся попыткам внутренней дестабилизации, нуждается в нашей поддержке! Поэтому я принял решение передать молдавской полиции огромный транспорт (два Hercules и четыре Casa) оружия, боеприпасов и оборудования от служб, подчиненных МВД", - написал Каминьский.Каминьский имел в виду, что передаваемые оружие и боеприпасы будут доставлены в Молдавию двумя самолетами C-130E Hercules и четырьмя самолетами CASA C-295M.Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент ужесточить законодательство в сфере безопасности.В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". В январе политсила инициировала платформу "Движение для народа", к которой призвала присоединиться другие оппозиционные партии. Партия социалистов (ПСРМ) не поддержала это предложение, сославшись на свои акции протеста, однако некоторые депутаты от парламентского Блока коммунистов и социалистов, в которую входит ПСРМ, неоднократно выходили по личной инициативе на митинги в рамках платформы "Движение для народа".Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

https://ria.ru/20230531/moldaviya-1875398423.html

польша

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, молдавия