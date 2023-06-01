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Цена российского газа для Молдавии в июне снизится на 93 доллара - РИА Новости, 01.06.2023
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10:23 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/moldaviya-1875468178.html
Цена российского газа для Молдавии в июне снизится на 93 доллара
Цена российского газа для Молдавии в июне снизится на 93 доллара - РИА Новости, 01.06.2023
Цена российского газа для Молдавии в июне снизится на 93 доллара
Закупочная цена на российский газ для Молдавии в июне предварительно составит около 568 долларов за тысячу кубометров, что на 93 доллара меньше, чем в мае,... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T10:23
2023-06-01T10:23
экономика
молдавия
кишинев
молдовагаз
газпром
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КИШИНЕВ, 1 июн - РИА Новости. Закупочная цена на российский газ для Молдавии в июне предварительно составит около 568 долларов за тысячу кубометров, что на 93 доллара меньше, чем в мае, сообщил в Telegram-канале глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. В мае республика закупала газ по 661 доллару за тысячу кубометров. &quot;В июне закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО &quot;Газпром&quot; в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности, составит 568,15 доллара за тысячу кубометров&quot;, - написал Чебан.Он уточнил, что весь объем газа от российского поставщика будет направлен для нужд ООО "Тираспольтрансгаз". В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья). "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем "голубого топлива", а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательств по оплате и срокам заключения соглашения об урегулировании исторической задолженности.
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экономика, молдавия, кишинев, молдовагаз, газпром
Экономика, Молдавия, Кишинев, Молдовагаз, Газпром
Цена российского газа для Молдавии в июне снизится на 93 доллара

"Молдовагаз": цена российского газа для Молдавии в июне снизится с 661 до 568 долларов

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 июн - РИА Новости. Закупочная цена на российский газ для Молдавии в июне предварительно составит около 568 долларов за тысячу кубометров, что на 93 доллара меньше, чем в мае, сообщил в Telegram-канале глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.
В мае республика закупала газ по 661 доллару за тысячу кубометров.
«

"В июне закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности, составит 568,15 доллара за тысячу кубометров", - написал Чебан.

Он уточнил, что весь объем газа от российского поставщика будет направлен для нужд ООО "Тираспольтрансгаз".
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья). "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем "голубого топлива", а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).
Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательств по оплате и срокам заключения соглашения об урегулировании исторической задолженности.
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