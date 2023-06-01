https://ria.ru/20230601/moldaviya-1875468178.html

Цена российского газа для Молдавии в июне снизится на 93 доллара

Цена российского газа для Молдавии в июне снизится на 93 доллара - РИА Новости, 01.06.2023

Цена российского газа для Молдавии в июне снизится на 93 доллара

Закупочная цена на российский газ для Молдавии в июне предварительно составит около 568 долларов за тысячу кубометров, что на 93 доллара меньше, чем в мае,... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T10:23

2023-06-01T10:23

2023-06-01T10:23

экономика

молдавия

кишинев

молдовагаз

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756806595_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_be104e8745a3fef6d25aeeb262f023e0.jpg

КИШИНЕВ, 1 июн - РИА Новости. Закупочная цена на российский газ для Молдавии в июне предварительно составит около 568 долларов за тысячу кубометров, что на 93 доллара меньше, чем в мае, сообщил в Telegram-канале глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. В мае республика закупала газ по 661 доллару за тысячу кубометров. "В июне закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности, составит 568,15 доллара за тысячу кубометров", - написал Чебан.Он уточнил, что весь объем газа от российского поставщика будет направлен для нужд ООО "Тираспольтрансгаз". В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья). "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем "голубого топлива", а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательств по оплате и срокам заключения соглашения об урегулировании исторической задолженности.

https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, молдавия, кишинев, молдовагаз, газпром