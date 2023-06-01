https://ria.ru/20230601/moldaviya-1875468178.html
Цена российского газа для Молдавии в июне снизится на 93 доллара
Цена российского газа для Молдавии в июне снизится на 93 доллара - РИА Новости, 01.06.2023
Цена российского газа для Молдавии в июне снизится на 93 доллара
Закупочная цена на российский газ для Молдавии в июне предварительно составит около 568 долларов за тысячу кубометров, что на 93 доллара меньше, чем в мае,... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T10:23
2023-06-01T10:23
2023-06-01T10:23
экономика
молдавия
кишинев
молдовагаз
газпром
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КИШИНЕВ, 1 июн - РИА Новости. Закупочная цена на российский газ для Молдавии в июне предварительно составит около 568 долларов за тысячу кубометров, что на 93 доллара меньше, чем в мае, сообщил в Telegram-канале глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. В мае республика закупала газ по 661 доллару за тысячу кубометров. "В июне закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности, составит 568,15 доллара за тысячу кубометров", - написал Чебан.Он уточнил, что весь объем газа от российского поставщика будет направлен для нужд ООО "Тираспольтрансгаз". В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья). "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем "голубого топлива", а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательств по оплате и срокам заключения соглашения об урегулировании исторической задолженности.
https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, молдавия, кишинев, молдовагаз, газпром
Экономика, Молдавия, Кишинев, Молдовагаз, Газпром
Цена российского газа для Молдавии в июне снизится на 93 доллара
"Молдовагаз": цена российского газа для Молдавии в июне снизится с 661 до 568 долларов
КИШИНЕВ, 1 июн - РИА Новости.
Закупочная цена на российский газ для Молдавии в июне предварительно составит около 568 долларов за тысячу кубометров, что на 93 доллара меньше, чем в мае, сообщил в Telegram-канале
глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.
В мае республика закупала газ по 661 доллару за тысячу кубометров.
«
"В июне закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности, составит 568,15 доллара за тысячу кубометров", - написал Чебан.
Он уточнил, что весь объем газа от российского поставщика будет направлен для нужд ООО "Тираспольтрансгаз".
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья). "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем "голубого топлива", а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).
Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательств по оплате и срокам заключения соглашения об урегулировании исторической задолженности.
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