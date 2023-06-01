https://ria.ru/20230601/moldavia-1875659285.html

Кишинев опроверг данные о согласии на участие Киева в вопросе вокруг ПМР

Кишинев опроверг данные о согласии на участие Киева в вопросе вокруг ПМР - РИА Новости, 01.06.2023

Кишинев опроверг данные о согласии на участие Киева в вопросе вокруг ПМР

Администрация президента Молдавии Майи Санду опровергла сообщения, что Кишинев предложил Киеву предоставить вооруженным силам Украины доступ в республику для... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T21:53

2023-06-01T21:53

2023-06-01T21:53

в мире

молдавия

украина

кишинев

владимир зеленский

майя санду

вооруженные силы украины

обсе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874452963_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_5c15b600e48d8f96e785fe4bee215cff.jpg

КИШИНЕВ, 1 июн – РИА Новости. Администрация президента Молдавии Майи Санду опровергла сообщения, что Кишинев предложил Киеву предоставить вооруженным силам Украины доступ в республику для решения приднестровского кризиса. Ранее в телеграм-каналах публиковалась информация, что президент Молдавии Санду в ходе встречи с Владимиром Зеленским на саммите Европейского политического сообщества якобы дала согласие на вхождение ВСУ на территорию республики. "Информация, появившаяся в телеграм-каналах о том, что президент Майя Санду заявила о своей готовности разрешить украинским войскам использовать территорию Молдавии в военных целях, является ложными," – сообщает пресс-служба главы республики. Зеленский по итогам саммита заявил, что Украина может сыграть одну из главных ролей в урегулировании приднестровского вопроса, если Молдавия обратится за помощью в "демилитаризации территорий" с российскими миротворцами, при этом назвал проект "5+2" мертвым. В переговорах в указанном формате участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, а также Россия, Украина и ОБСЕ в качестве посредников. Евросоюз и США выполняют функцию наблюдателей. Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре. Также была приостановлена работа формата "5+2" из-за конфликта посредников в лице РФ и Украины. В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача охрана складов с боеприпасами. Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

https://ria.ru/20230601/moldavia-1875594750.html

молдавия

украина

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, украина, кишинев, владимир зеленский, майя санду, вооруженные силы украины, обсе