https://ria.ru/20230601/mladenets-1875487634.html

В Перми возбудили дело после гибели младенца, которого поджег брат

В Перми возбудили дело после гибели младенца, которого поджег брат - РИА Новости, 01.06.2023

В Перми возбудили дело после гибели младенца, которого поджег брат

Следователи завели дело после гибели под Пермью от ожогов семимесячного ребенка, одеяло которого поджег трехлетний брат, оставшийся без присмотра взрослых,... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T11:38

2023-06-01T11:38

2023-06-01T11:38

происшествия

пермь

россия

следственный комитет россии (ск рф)

пермский район

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ПЕРМЬ, 1 июн - РИА Новости. Следователи завели дело после гибели под Пермью от ожогов семимесячного ребенка, одеяло которого поджег трехлетний брат, оставшийся без присмотра взрослых, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, в Пермском районе семимесячный ребенок находился дома вместе с трехлетним братом и матерью. В какой-то момент дети остались без присмотра и старший ребенок поджег одеяло, на котором лежал малыш. В результате семимесячный ребенок получил ожоги, был доставлен в больницу, однако на следующий день скончался. В соцсетях пользователи указывали, что "младенец заживо сгорел в коляске", когда его пьяная мать спала, а потом якобы родители пытались избавиться от "улик" - обугленных коляски и детских вещей. Также уточняется, будто семья уже потеряла одного ребёнка - месячного грудничка, забыв его на балконе в холодную погоду. "По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по факту смерти семимесячного ребенка от ожогов", - говорится в сообщении СУСК. Дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

https://ria.ru/20230529/rebenok-1874773302.html

https://ria.ru/20230526/mladenets-1874283341.html

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пермский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф), пермский район