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Минфин не планирует послаблений для производителей биржевых товаров - РИА Новости, 01.06.2023
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14:08 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/minfin-1875529667.html
Минфин не планирует послаблений для производителей биржевых товаров
Минфин не планирует послаблений для производителей биржевых товаров - РИА Новости, 01.06.2023
Минфин не планирует послаблений для производителей биржевых товаров
Минфин России не планирует налоговых послаблений для производителей биржевых товаров, помимо обратного акциза на синтетические каучуки, сообщил замминистра... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T14:08
2023-06-01T14:08
экономика
россия
алексей сазанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Минфин России не планирует налоговых послаблений для производителей биржевых товаров, помимо обратного акциза на синтетические каучуки, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов на пленарном заседании Госдумы. "На данный момент на иные товары биржевой торговли не планируется применение аналогичных мер", - ответил он на вопрос, стоит ли ожидать каких-то налоговых послаблений для других отраслей биржевой торговли, в ходе обсуждения законопроекта об обратном акцизе при производстве синтетического каучука.
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экономика, россия, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Алексей Сазанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин не планирует послаблений для производителей биржевых товаров

Замминистра Сазонов: Минфин не планирует послаблений для производителей биржевых товаров

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПрохожий у входа в здание Министерства финансов РФ на Ильинке в Москве
Прохожий у входа в здание Министерства финансов РФ на Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Прохожий у входа в здание Министерства финансов РФ на Ильинке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Минфин России не планирует налоговых послаблений для производителей биржевых товаров, помимо обратного акциза на синтетические каучуки, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов на пленарном заседании Госдумы.
«
"На данный момент на иные товары биржевой торговли не планируется применение аналогичных мер", - ответил он на вопрос, стоит ли ожидать каких-то налоговых послаблений для других отраслей биржевой торговли, в ходе обсуждения законопроекта об обратном акцизе при производстве синтетического каучука.
 
ЭкономикаРоссияАлексей СазановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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