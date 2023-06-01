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Стало известно, насколько разбогатели российские миллиардеры с начала года - РИА Новости, 01.06.2023
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12:03 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/milliardery-1875493517.html
Стало известно, насколько разбогатели российские миллиардеры с начала года
Стало известно, насколько разбогатели российские миллиардеры с начала года - РИА Новости, 01.06.2023
Стало известно, насколько разбогатели российские миллиардеры с начала года
Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России выросло с начала года на 17,565 миллиарда долларов, а больше всех прибавил совладелец "Лукойла" Вагит РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T12:03
2023-06-01T12:03
экономика
россия
норильский никель
новатэк
лукойл
вагит алекперов
владимир потанин
леонид михельсон
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России выросло с начала года на 17,565 миллиарда долларов, а больше всех прибавил совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, чей капитал вырос более чем на 5,8 миллиарда, достигнув 21,2 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 23 гражданина России, а их общее состояние на 1 июня составляет 286,5 миллиарда долларов. Самым богатым из них остается один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, который с начала года увеличил состояние на 650 миллионов долларов, до 29,2 миллиарда. Второе место занимает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние выросло на 2,35 миллиарда долларов, до 27 миллиардов. На третьем месте находится бенефициар НЛМК Владимир Лисин, который с начала года увеличил состояние на 2,22 миллиарда долларов, до 22,1 миллиарда. На четвертом месте находится совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов (вышел из совета директоров и сложил полномочия президента компании) с 21,2 миллиарда долларов, рост составил 5,87 миллиарда. На пятом месте основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, состояние которого снизилось с начала года на 168 миллионов долларов - до 18,5 миллиарда. Шестое место занимает Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), обедневший на 250 миллионов долларов, его состояние сейчас оценивается в 18,2 миллиарда. Седьмым в списке остался Михаил Прохоров (группа "Онэксим"): его состояние увеличилось на 1,01 миллиарда долларов, до 14,2 миллиарда. На восьмом месте находится совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, чье состояние увеличилось на 2,21 миллиарда долларов с начала года и составляет 14 миллиардов. Девятое место занимает бывший бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта прошлого года, подпав под санкции ЕС), чье состояние уменьшилось на 1,53 миллиарда долларов, до 11,6 миллиарда. Десятку лидеров замыкает основатель компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние с начала года выросло на 13,1 миллиона долларов, до 11,3 миллиарда.
https://ria.ru/20230601/musk-1875454731.html
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экономика, россия, норильский никель, новатэк, лукойл, вагит алекперов, владимир потанин, леонид михельсон
Экономика, Россия, Норильский никель, Новатэк, ЛУКОЙЛ, Вагит Алекперов, Владимир Потанин, Леонид Михельсон
Стало известно, насколько разбогатели российские миллиардеры с начала года

BBI: состояние самых богатых россиян с начала года выросло на 17,6 миллиарда долларов

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России выросло с начала года на 17,565 миллиарда долларов, а больше всех прибавил совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, чей капитал вырос более чем на 5,8 миллиарда, достигнув 21,2 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 23 гражданина России, а их общее состояние на 1 июня составляет 286,5 миллиарда долларов.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Илон Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира
Вчера, 08:41
Самым богатым из них остается один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, который с начала года увеличил состояние на 650 миллионов долларов, до 29,2 миллиарда. Второе место занимает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние выросло на 2,35 миллиарда долларов, до 27 миллиардов. На третьем месте находится бенефициар НЛМК Владимир Лисин, который с начала года увеличил состояние на 2,22 миллиарда долларов, до 22,1 миллиарда.
На четвертом месте находится совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов (вышел из совета директоров и сложил полномочия президента компании) с 21,2 миллиарда долларов, рост составил 5,87 миллиарда. На пятом месте основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, состояние которого снизилось с начала года на 168 миллионов долларов - до 18,5 миллиарда. Шестое место занимает Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), обедневший на 250 миллионов долларов, его состояние сейчас оценивается в 18,2 миллиарда.
Седьмым в списке остался Михаил Прохоров (группа "Онэксим"): его состояние увеличилось на 1,01 миллиарда долларов, до 14,2 миллиарда. На восьмом месте находится совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, чье состояние увеличилось на 2,21 миллиарда долларов с начала года и составляет 14 миллиардов.
Девятое место занимает бывший бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта прошлого года, подпав под санкции ЕС), чье состояние уменьшилось на 1,53 миллиарда долларов, до 11,6 миллиарда. Десятку лидеров замыкает основатель компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние с начала года выросло на 13,1 миллиона долларов, до 11,3 миллиарда.
Баннер с логотипом Forbes - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров
30 мая, 11:54
 
ЭкономикаРоссияНорильский никельНоватэкЛУКОЙЛВагит АлекперовВладимир ПотанинЛеонид Михельсон
 
 
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