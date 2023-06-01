https://ria.ru/20230601/memorial-1875551343.html

Суд оштрафовал екатеринбургский "Мемориал"* по статье о дискредитации армии

Суд оштрафовал екатеринбургский "Мемориал"* по статье о дискредитации армии - РИА Новости, 01.06.2023

Суд оштрафовал екатеринбургский "Мемориал"* по статье о дискредитации армии

Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал местную общественную организацию "Мемориал"* на 300 тысяч рублей по административной статье о дискредитации... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T14:53

2023-06-01T14:53

2023-06-01T14:54

происшествия

россия

мемориал

вооруженные силы рф

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал местную общественную организацию "Мемориал"* на 300 тысяч рублей по административной статье о дискредитации российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что 27 апреля полиция составила на главу екатеринбургского "Мемориала"* Алексея Мосина два протокола о дискредитации российской армии, в офисе организации прошли обыски. Согласно данным протоколам (имеются в распоряжении агентства), 3 апреля на сайте организации было опубликовано два дискредитирующих российскую армию материала. Также Мосин повесил на сайте фотографию, на которой он держит плакат с антивоенной надписью, уточнял источник. "Оштрафовали на 300 тысяч рублей не Мосина, а юрлицо "Мемориал"* по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ"). Рассмотрение дела по той же статье в отношении самого Мосина состоится 19 июня", – сказала собеседница агентства. На заседании в четверг привлекаемое юрлицо представлял его руководитель, Алексей Мосин. "Я с этим решением не согласен, екатеринбургский "Мемориал"* и уральский "Мемориал"* – совершенно разные организации. У екатеринбургского сообщества "Мемориал"* и его руководства, которое я представляю в единственном лице, нет никакой возможности что-либо размещать на сайте уральского "Мемориала"*, поэтому претензии, которые были предъявлены сегодня на суде, не по адресу, будем обжаловать принятое решение", – заявил журналистам Мосин. Сразу после заседания в четверг на сайте уральского "Мемориала"* появилась публикация об "абсурдности дела" и о том, что "суд прекрасно знает, что Мосин никак не контролирует их публикации". В 2022 году Верховный суд РФ ликвидировал международное общество "Мемориал"*, а Мосгорсуд - правозащитный центр "Мемориал"*. Международный "Мемориал"* занимался исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* занимался "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет до ликвидации по решению суда числились в реестре иностранных агентов.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента и ликвидированная по решению суда.

https://ria.ru/20230529/memorial-1874877187.html

https://ria.ru/20230519/memorial-1872915081.html

https://ria.ru/20230522/arkhivy-1873403888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, мемориал, вооруженные силы рф