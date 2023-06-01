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Суд оштрафовал екатеринбургский "Мемориал"* по статье о дискредитации армии - РИА Новости, 01.06.2023
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14:53 01.06.2023 (обновлено: 14:54 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/memorial-1875551343.html
Суд оштрафовал екатеринбургский "Мемориал"* по статье о дискредитации армии
Суд оштрафовал екатеринбургский "Мемориал"* по статье о дискредитации армии - РИА Новости, 01.06.2023
Суд оштрафовал екатеринбургский "Мемориал"* по статье о дискредитации армии
Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал местную общественную организацию "Мемориал"* на 300 тысяч рублей по административной статье о дискредитации... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T14:53
2023-06-01T14:54
происшествия
россия
мемориал
вооруженные силы рф
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал местную общественную организацию "Мемориал"* на 300 тысяч рублей по административной статье о дискредитации российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что 27 апреля полиция составила на главу екатеринбургского "Мемориала"* Алексея Мосина два протокола о дискредитации российской армии, в офисе организации прошли обыски. Согласно данным протоколам (имеются в распоряжении агентства), 3 апреля на сайте организации было опубликовано два дискредитирующих российскую армию материала. Также Мосин повесил на сайте фотографию, на которой он держит плакат с антивоенной надписью, уточнял источник. "Оштрафовали на 300 тысяч рублей не Мосина, а юрлицо "Мемориал"* по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ"). Рассмотрение дела по той же статье в отношении самого Мосина состоится 19 июня", – сказала собеседница агентства. На заседании в четверг привлекаемое юрлицо представлял его руководитель, Алексей Мосин. "Я с этим решением не согласен, екатеринбургский "Мемориал"* и уральский "Мемориал"* – совершенно разные организации. У екатеринбургского сообщества "Мемориал"* и его руководства, которое я представляю в единственном лице, нет никакой возможности что-либо размещать на сайте уральского "Мемориала"*, поэтому претензии, которые были предъявлены сегодня на суде, не по адресу, будем обжаловать принятое решение", – заявил журналистам Мосин. Сразу после заседания в четверг на сайте уральского "Мемориала"* появилась публикация об "абсурдности дела" и о том, что "суд прекрасно знает, что Мосин никак не контролирует их публикации". В 2022 году Верховный суд РФ ликвидировал международное общество "Мемориал"*, а Мосгорсуд - правозащитный центр "Мемориал"*. Международный "Мемориал"* занимался исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* занимался "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет до ликвидации по решению суда числились в реестре иностранных агентов.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента и ликвидированная по решению суда.
https://ria.ru/20230529/memorial-1874877187.html
https://ria.ru/20230519/memorial-1872915081.html
https://ria.ru/20230522/arkhivy-1873403888.html
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происшествия, россия, мемориал, вооруженные силы рф
Происшествия, Россия, Мемориал, Вооруженные силы РФ
Суд оштрафовал екатеринбургский "Мемориал"* по статье о дискредитации армии

Суд оштрафовал екатеринбургский "Мемориал" за публикацию на сайте уральского отделения НПО

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал местную общественную организацию "Мемориал"* на 300 тысяч рублей по административной статье о дискредитации российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что 27 апреля полиция составила на главу екатеринбургского "Мемориала"* Алексея Мосина два протокола о дискредитации российской армии, в офисе организации прошли обыски. Согласно данным протоколам (имеются в распоряжении агентства), 3 апреля на сайте организации было опубликовано два дискредитирующих российскую армию материала. Также Мосин повесил на сайте фотографию, на которой он держит плакат с антивоенной надписью, уточнял источник.
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29 мая, 16:26
"Оштрафовали на 300 тысяч рублей не Мосина, а юрлицо "Мемориал"* по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ"). Рассмотрение дела по той же статье в отношении самого Мосина состоится 19 июня", – сказала собеседница агентства.
На заседании в четверг привлекаемое юрлицо представлял его руководитель, Алексей Мосин. "Я с этим решением не согласен, екатеринбургский "Мемориал"* и уральский "Мемориал"* – совершенно разные организации. У екатеринбургского сообщества "Мемориал"* и его руководства, которое я представляю в единственном лице, нет никакой возможности что-либо размещать на сайте уральского "Мемориала"*, поэтому претензии, которые были предъявлены сегодня на суде, не по адресу, будем обжаловать принятое решение", – заявил журналистам Мосин.
Сразу после заседания в четверг на сайте уральского "Мемориала"* появилась публикация об "абсурдности дела" и о том, что "суд прекрасно знает, что Мосин никак не контролирует их публикации".
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19 мая, 13:48
В 2022 году Верховный суд РФ ликвидировал международное общество "Мемориал"*, а Мосгорсуд - правозащитный центр "Мемориал"*.
Международный "Мемориал"* занимался исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* занимался "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет до ликвидации по решению суда числились в реестре иностранных агентов.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента и ликвидированная по решению суда.
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22 мая, 13:25
 
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