https://ria.ru/20230601/meksika-1875452948.html

В Мексике обнаружили 45 мешков с человеческими останками

В Мексике обнаружили 45 мешков с человеческими останками - РИА Новости, 01.06.2023

В Мексике обнаружили 45 мешков с человеческими останками

Сотрудники прокуратуры мексиканского штата Халиско обнаружили в ущелье в Сапопане десятки мешков с частями тел, сообщила пресс-служба ведомства в Twitter. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T08:12

2023-06-01T08:12

2023-06-01T09:27

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мексика

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МЕХИКО, 1 июн — РИА Новости. Сотрудники прокуратуры мексиканского штата Халиско обнаружили в ущелье в Сапопане десятки мешков с частями тел, сообщила пресс-служба ведомства в Twitter. В прокуратуре пояснили, что это произошло во время поисков семи молодых работников кол-центра, пропавших без вести. "Поисковая работа <…> привела к обнаружению мешков с человеческими останками в ущелье Мирадор-дель-Боске в Сапопане <…> Предварительно сообщается, что уже извлечено 45 мешков с останками, принадлежащими как мужчинам, так и женщинам", — заявили в ведомстве.Судмедэксперты уже приступили к работе по определению количества обнаруженных тел и их опознанию. Вместе с тем работы в 40-метровом ущелье могут продолжаться еще несколько дней, пока оттуда не достанут все мешки, добавили в пресс-службе.Там отметили, что сейчас не могут сказать, принадлежат ли обнаруженные останки пропавшим молодым людям. Поисковая операция продолжается.

https://ria.ru/20230405/arkheologiya-1862986091.html

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в мире, халиско, мексика