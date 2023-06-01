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В Мексике обнаружили 45 мешков с человеческими останками - РИА Новости, 01.06.2023
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08:12 01.06.2023 (обновлено: 09:27 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/meksika-1875452948.html
В Мексике обнаружили 45 мешков с человеческими останками
В Мексике обнаружили 45 мешков с человеческими останками - РИА Новости, 01.06.2023
В Мексике обнаружили 45 мешков с человеческими останками
Сотрудники прокуратуры мексиканского штата Халиско обнаружили в ущелье в Сапопане десятки мешков с частями тел, сообщила пресс-служба ведомства в Twitter. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T08:12
2023-06-01T09:27
в мире
халиско
мексика
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МЕХИКО, 1 июн — РИА Новости. Сотрудники прокуратуры мексиканского штата Халиско обнаружили в ущелье в Сапопане десятки мешков с частями тел, сообщила пресс-служба ведомства в Twitter. В прокуратуре пояснили, что это произошло во время поисков семи молодых работников кол-центра, пропавших без вести. "Поисковая работа &lt;…&gt; привела к обнаружению мешков с человеческими останками в ущелье Мирадор-дель-Боске в Сапопане &lt;…&gt; Предварительно сообщается, что уже извлечено 45 мешков с останками, принадлежащими как мужчинам, так и женщинам", — заявили в ведомстве.Судмедэксперты уже приступили к работе по определению количества обнаруженных тел и их опознанию. Вместе с тем работы в 40-метровом ущелье могут продолжаться еще несколько дней, пока оттуда не достанут все мешки, добавили в пресс-службе.Там отметили, что сейчас не могут сказать, принадлежат ли обнаруженные останки пропавшим молодым людям. Поисковая операция продолжается.
https://ria.ru/20230405/arkheologiya-1862986091.html
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в мире, халиско, мексика
В мире, Халиско, Мексика
В Мексике обнаружили 45 мешков с человеческими останками

Прокуратура мексиканского штата Халиско обнаружила 45 мешков с человеческими останками

© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Gustavo Aguado
Сотрудники правоохранительных органов Мексики. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 1 июн — РИА Новости. Сотрудники прокуратуры мексиканского штата Халиско обнаружили в ущелье в Сапопане десятки мешков с частями тел, сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.
В прокуратуре пояснили, что это произошло во время поисков семи молодых работников кол-центра, пропавших без вести.
"Поисковая работа <…> привела к обнаружению мешков с человеческими останками в ущелье Мирадор-дель-Боске в Сапопане <…> Предварительно сообщается, что уже извлечено 45 мешков с останками, принадлежащими как мужчинам, так и женщинам", — заявили в ведомстве.
Судмедэксперты уже приступили к работе по определению количества обнаруженных тел и их опознанию. Вместе с тем работы в 40-метровом ущелье могут продолжаться еще несколько дней, пока оттуда не достанут все мешки, добавили в пресс-службе.
Там отметили, что сейчас не могут сказать, принадлежат ли обнаруженные останки пропавшим молодым людям. Поисковая операция продолжается.
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