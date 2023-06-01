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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту платформы Medium - РИА Новости, 01.06.2023
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10:37 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/medium-1875470673.html
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту платформы Medium
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту платформы Medium - РИА Новости, 01.06.2023
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту платформы Medium
Роскомнадзор ограничил доступ на территории РФ к сайту платформы для социальной журналистики Medium, следует из реестра ведомства для проверки блокировок... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T10:37
2023-06-01T10:37
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ на территории РФ к сайту платформы для социальной журналистики Medium, следует из реестра ведомства для проверки блокировок страниц и ресурсов в России. "Ограничивается (доступ) к сайту", - говорится в результате поиска. Однако на сайте не указывается, по чьему требованию ресурс был заблокирован. Medium запущен в августе 2012 года сооснователями Twitter.
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россия
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Ольга Фомченкова
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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60
353
60
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту платформы Medium

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту платформы для социальной журналистики Medium

© Fotolia / Pavel IgnatovБлокировка доступа
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Fotolia / Pavel Ignatov
Блокировка доступа. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ на территории РФ к сайту платформы для социальной журналистики Medium, следует из реестра ведомства для проверки блокировок страниц и ресурсов в России.
«
"Ограничивается (доступ) к сайту", - говорится в результате поиска.
Однако на сайте не указывается, по чьему требованию ресурс был заблокирован.
Medium запущен в августе 2012 года сооснователями Twitter.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту музыкального сервиса Last.fm
10 марта, 17:17
 
ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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