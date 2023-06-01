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В России с 1 сентября начнут маркировать пять новых категорий товаров - РИА Новости, 01.06.2023
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18:00 01.06.2023 (обновлено: 18:15 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/markirovka-1875622599.html
В России с 1 сентября начнут маркировать пять новых категорий товаров
В России с 1 сентября начнут маркировать пять новых категорий товаров - РИА Новости, 01.06.2023
В России с 1 сентября начнут маркировать пять новых категорий товаров
Внедрение обязательной маркировки 5 новых товарных категорий начнется в России с 1 сентября, среди них - биологически активные добавки (БАДы), антисептики,... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T18:00
2023-06-01T18:15
россия
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Внедрение обязательной маркировки 5 новых товарных категорий начнется в России с 1 сентября, среди них - биологически активные добавки (БАДы), антисептики, медизделия, безалкогольные напитки и соки, а также кресла-коляски, соответствующие постановления правительства опубликованы на официальном портале правовой информации.Также было выпущено распоряжение, вносящее изменения в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке."Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень отдельных товаров, подлежащих маркировке … кресла-коляски, … биологически активные добавки, …парфюмерно-косметическая продукция, предназначенная для гигиены рук, …санитарно-гигиенические изделия …, напитки безалкогольные, включая газированные, включающие добавки сахара", - говорится в документе.Кроме того, в конце мая было также опубликовано постановление, согласно которому внедрение обязательной маркировки воды для детского питания также начнется с 1 сентября 2023 года."Старт внедрения маркировки в этих категориях назначен на 1 сентября – с этого момента производители должны начать регистрироваться в системе. Наносить обязательную маркировку на продукцию производители кресел-колясок, БАД, медизделий, антисептиков и детской воды обязаны будут с 1 октября, безалкогольных напитков – поэтапно с 1 декабря", - пояснил оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).Заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов подчеркнул, что система маркировки полностью готова, оборудования на рынке достаточно, а на цены на товары она не повлияет.
https://ria.ru/20230507/gosduma-1870258511.html
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россия, общество, здоровье - общество
Россия, Общество, Здоровье - Общество
В России с 1 сентября начнут маркировать пять новых категорий товаров

В России с 1 сентября начнут маркировать бады, антисептики, медизделия и соки

© iStock.com / MJ_PrototypeФармацевт держит в руках лекарства
Фармацевт держит в руках лекарства - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© iStock.com / MJ_Prototype
Фармацевт держит в руках лекарства. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Внедрение обязательной маркировки 5 новых товарных категорий начнется в России с 1 сентября, среди них - биологически активные добавки (БАДы), антисептики, медизделия, безалкогольные напитки и соки, а также кресла-коляски, соответствующие постановления правительства опубликованы на официальном портале правовой информации.
Также было выпущено распоряжение, вносящее изменения в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке.
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"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень отдельных товаров, подлежащих маркировке … кресла-коляски, … биологически активные добавки, …парфюмерно-косметическая продукция, предназначенная для гигиены рук, …санитарно-гигиенические изделия …, напитки безалкогольные, включая газированные, включающие добавки сахара", - говорится в документе.
Кроме того, в конце мая было также опубликовано постановление, согласно которому внедрение обязательной маркировки воды для детского питания также начнется с 1 сентября 2023 года.
"Старт внедрения маркировки в этих категориях назначен на 1 сентября – с этого момента производители должны начать регистрироваться в системе. Наносить обязательную маркировку на продукцию производители кресел-колясок, БАД, медизделий, антисептиков и детской воды обязаны будут с 1 октября, безалкогольных напитков – поэтапно с 1 декабря", - пояснил оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов подчеркнул, что система маркировки полностью готова, оборудования на рынке достаточно, а на цены на товары она не повлияет.
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