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Российские военные освободили примерно 70 процентов Марьинки - РИА Новости, 01.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:58 01.06.2023 (обновлено: 21:54 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/marinka-1875622335.html
Российские военные освободили примерно 70 процентов Марьинки
Российские военные освободили примерно 70 процентов Марьинки - РИА Новости, 01.06.2023
Российские военные освободили примерно 70 процентов Марьинки
Российские военные освободили примерно 70 процентов Марьинки, заявил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире телеканала "Звезда". РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T17:58
2023-06-01T21:54
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
апты алаудинов
донецк
денис пушилин
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российские военные освободили примерно 70 процентов Марьинки, заявил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире телеканала "Звезда"."Эти два подразделения — 150-я дивизия и 5-я дивизия — в общей сложности, получается, освободили примерно 70 процентов самой Марьинки. Оставшаяся часть будет зачищаться нами совместно с подразделениями 150-й дивизии", — сказал военный.Алаудинов уточнил в эфире телеканала "Россия 1", что более двух третьих территории Марьинки взяли под контроль до прихода в город чеченских подразделений. Сейчас перед спецназом "Ахмат" стоит задача провести штурмовые действия.Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о передислокации спецназа "Ахмат" и полка "Север-Ахмат" на Марьинское направление. Во вчерашней сводке о ходе спецоперации Минобороны отметило, что штурмовые отряды "Ахмата" успешно наступают на этом участке боевых действий.Как сообщал РИА Новости врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Марьинку стратегически важно освободить в обозримой перспективе для дальнейшего продвижения.Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда артиллерия противника регулярно обстреливает Донецк.
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донецкая народная республика, апты алаудинов, донецк, денис пушилин, рамзан кадыров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Апты Алаудинов, Донецк, Денис Пушилин, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины
Российские военные освободили примерно 70 процентов Марьинки

Командир "Ахмата" Алаудинов сообщил об освобождении ВС России около 70 процентов Марьинки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российские военные освободили примерно 70 процентов Марьинки, заявил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире телеканала "Звезда".
«
"Эти два подразделения — 150-я дивизия и 5-я дивизия — в общей сложности, получается, освободили примерно 70 процентов самой Марьинки. Оставшаяся часть будет зачищаться нами совместно с подразделениями 150-й дивизии", — сказал военный.
Алаудинов уточнил в эфире телеканала "Россия 1", что более двух третьих территории Марьинки взяли под контроль до прихода в город чеченских подразделений. Сейчас перед спецназом "Ахмат" стоит задача провести штурмовые действия.
Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о передислокации спецназа "Ахмат" и полка "Север-Ахмат" на Марьинское направление. Во вчерашней сводке о ходе спецоперации Минобороны отметило, что штурмовые отряды "Ахмата" успешно наступают на этом участке боевых действий.
Марьинка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонМарьинка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
Как сообщал РИА Новости врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Марьинку стратегически важно освободить в обозримой перспективе для дальнейшего продвижения.
Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда артиллерия противника регулярно обстреливает Донецк.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:26
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАпты АлаудиновДонецкДенис ПушилинРамзан КадыровВооруженные силы Украины
 
 
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