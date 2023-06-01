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Российские военные освободили примерно 70 процентов Марьинки

Российские военные освободили примерно 70 процентов Марьинки - РИА Новости, 01.06.2023

Российские военные освободили примерно 70 процентов Марьинки

Российские военные освободили примерно 70 процентов Марьинки, заявил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире телеканала "Звезда". РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T17:58

2023-06-01T17:58

2023-06-01T21:54

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

апты алаудинов

донецк

денис пушилин

рамзан кадыров

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российские военные освободили примерно 70 процентов Марьинки, заявил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире телеканала "Звезда"."Эти два подразделения — 150-я дивизия и 5-я дивизия — в общей сложности, получается, освободили примерно 70 процентов самой Марьинки. Оставшаяся часть будет зачищаться нами совместно с подразделениями 150-й дивизии", — сказал военный.Алаудинов уточнил в эфире телеканала "Россия 1", что более двух третьих территории Марьинки взяли под контроль до прихода в город чеченских подразделений. Сейчас перед спецназом "Ахмат" стоит задача провести штурмовые действия.Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о передислокации спецназа "Ахмат" и полка "Север-Ахмат" на Марьинское направление. Во вчерашней сводке о ходе спецоперации Минобороны отметило, что штурмовые отряды "Ахмата" успешно наступают на этом участке боевых действий.Как сообщал РИА Новости врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Марьинку стратегически важно освободить в обозримой перспективе для дальнейшего продвижения.Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда артиллерия противника регулярно обстреливает Донецк.

донецкая народная республика

донецк

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донецкая народная республика, апты алаудинов, донецк, денис пушилин, рамзан кадыров, вооруженные силы украины