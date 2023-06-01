https://ria.ru/20230601/marinka-1875443043.html

Чеченские подразделения помогут освободить Марьинку, заявил Пушилин

Чеченские подразделения помогут освободить Марьинку, заявил Пушилин - РИА Новости, 01.06.2023

Чеченские подразделения помогут освободить Марьинку, заявил Пушилин

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил РИА Новости, что чеченские подразделения хорошо себя зарекомендовали в зоне спецоперации, и отметил намерение тесно... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T03:35

2023-06-01T03:35

2023-06-01T03:36

безопасность

специальная военная операция на украине

россия

денис пушилин

рамзан кадыров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846369005_0:131:2000:1256_1920x0_80_0_0_bff55d5e6faf2af112eceee2fece9769.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил РИА Новости, что чеченские подразделения хорошо себя зарекомендовали в зоне спецоперации, и отметил намерение тесно взаимодействовать с бойцами и в направлении освобождения Марьинки.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские подразделения получили приказ о передислокации сил, их зоной ответственности становятся территории ДНР - на марьинское направление переброшены спецназ "Ахмат" и полк "Север-Ахмат"."Сейчас в зоне ответственности чеченских подразделений марьинское направление. Чеченские подразделения хорошо себя зарекомендовали, в том числе в свое время и на мариупольском направлении. Поэтому рассчитываем (на них - ред.) и, как всегда, будем тесно взаимодействовать", - сказал Пушилин РИА Новости.Накануне в Минобороны России сообщили, что штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и бойцы отряда специального назначения "Ахмат" успешно наступают на марьинском направлении.

https://ria.ru/20230601/pushilin-1875442212.html

https://ria.ru/20230601/problemy-1875440066.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, денис пушилин, рамзан кадыров