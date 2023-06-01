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Чеченские подразделения помогут освободить Марьинку, заявил Пушилин - РИА Новости, 01.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:35 01.06.2023 (обновлено: 03:36 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/marinka-1875443043.html
Чеченские подразделения помогут освободить Марьинку, заявил Пушилин
Чеченские подразделения помогут освободить Марьинку, заявил Пушилин - РИА Новости, 01.06.2023
Чеченские подразделения помогут освободить Марьинку, заявил Пушилин
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил РИА Новости, что чеченские подразделения хорошо себя зарекомендовали в зоне спецоперации, и отметил намерение тесно... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T03:35
2023-06-01T03:36
безопасность
специальная военная операция на украине
россия
денис пушилин
рамзан кадыров
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил РИА Новости, что чеченские подразделения хорошо себя зарекомендовали в зоне спецоперации, и отметил намерение тесно взаимодействовать с бойцами и в направлении освобождения Марьинки.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские подразделения получили приказ о передислокации сил, их зоной ответственности становятся территории ДНР - на марьинское направление переброшены спецназ "Ахмат" и полк "Север-Ахмат"."Сейчас в зоне ответственности чеченских подразделений марьинское направление. Чеченские подразделения хорошо себя зарекомендовали, в том числе в свое время и на мариупольском направлении. Поэтому рассчитываем (на них - ред.) и, как всегда, будем тесно взаимодействовать", - сказал Пушилин РИА Новости.Накануне в Минобороны России сообщили, что штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и бойцы отряда специального назначения "Ахмат" успешно наступают на марьинском направлении.
https://ria.ru/20230601/pushilin-1875442212.html
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безопасность, россия, денис пушилин, рамзан кадыров
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Россия, Денис Пушилин, Рамзан Кадыров
Чеченские подразделения помогут освободить Марьинку, заявил Пушилин

Пушилин заявил о взаимодействии с чеченскими подразделениями по освобождению Марьинки

© РИА Новости / Сергей БатуринВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил РИА Новости, что чеченские подразделения хорошо себя зарекомендовали в зоне спецоперации, и отметил намерение тесно взаимодействовать с бойцами и в направлении освобождения Марьинки.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские подразделения получили приказ о передислокации сил, их зоной ответственности становятся территории ДНР - на марьинское направление переброшены спецназ "Ахмат" и полк "Север-Ахмат".
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Пушилин заявил о стратегической важности освобождения Марьинки
03:10
"Сейчас в зоне ответственности чеченских подразделений марьинское направление. Чеченские подразделения хорошо себя зарекомендовали, в том числе в свое время и на мариупольском направлении. Поэтому рассчитываем (на них - ред.) и, как всегда, будем тесно взаимодействовать", - сказал Пушилин РИА Новости.
Накануне в Минобороны России сообщили, что штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и бойцы отряда специального назначения "Ахмат" успешно наступают на марьинском направлении.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
"У Зеленского проблемы". В США рассказали, что мешает контрнаступлению ВСУ
02:15
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДенис ПушилинРамзан Кадыров
 
 
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