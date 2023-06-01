https://ria.ru/20230601/lukashenko-1875521793.html

Лукашенко: Киев не воспользовался мирными вариантами решения ситуации

Лукашенко: Киев не воспользовался мирными вариантами решения ситуации - РИА Новости, 01.06.2023

Лукашенко: Киев не воспользовался мирными вариантами решения ситуации

У украинских властей было много вариантов для того, чтобы люди мирно жили во всей Украине, но они ими не воспользовались, заявил на встрече с главами спецслужб... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T13:31

2023-06-01T13:31

2023-06-01T13:31

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МИНСК, 1 июн – РИА Новости. У украинских властей было много вариантов для того, чтобы люди мирно жили во всей Украине, но они ими не воспользовались, заявил на встрече с главами спецслужб СНГ президент Белоруссии Александр Лукашенко. "У руководства Украины было много вариантов для того, чтобы люди мирно жили во всей Украине. Но ни бывшие Янукович, Порошенко, ни нынешний Зеленский этим не воспользовались. Почему не воспользовались? Они что, хотели войны? Нет. Их просто толкали к этому. Нашли болевые точки, где можно было надавить", - заявил Лукашенко. "Все к этому шло. Единственная, наверное, наша ошибка, что мы не решили этот вопрос в 2014-2015 годах, когда не было ни армии у Украины, ни готовности… Все хотели мирно как-то урегулировать. А они за это время создавали боеспособные вооруженные силы", - отметил президент Белоруссии. Лукашенко напомнил, что западные политики, в том числе экс-президент Франции Франсуа Олланд, откровенно признались, что они делали все, чтобы подготовить Украину к конфликту с Россией. "Нам надо просто успокоиться. Я вас просто прошу повлиять на политику внутри страны, чтобы мы не разбежались. Это очень опасно", - обратился белорусский президент к главам спецслужб стран СНГ.

https://ria.ru/20230601/belorussiya-1875479702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко, франсуа олланд, снг