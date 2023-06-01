https://ria.ru/20230601/lugansk-1875533684.html

В Луганске украинские пленные высадили деревья в память о детях Донбасса

В Луганске украинские пленные высадили деревья в память о детях Донбасса - РИА Новости, 01.06.2023

В Луганске украинские пленные высадили деревья в память о детях Донбасса

Пленные украинские военнослужащие высадили в одном из луганских парков деревья в память о погибших детях Донбасса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T14:21

2023-06-01T14:21

2023-06-01T17:07

луганская народная республика

донбасс

киев

анна сорока

общество

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ЛУГАНСК, 1 июн - РИА Новости. Пленные украинские военнослужащие высадили в одном из луганских парков деревья в память о погибших детях Донбасса, передает корреспондент РИА Новости. Акция прошла в Детском парке имени Щорса у памятного знака "Погибшим детям Луганщины". Ежегодно на этом месте собираются жители ЛНР, активисты, представители властей республики и родственники детей, погибших в результате агрессии Киева. "Сложилась такая традиция, что мы девять лет начинаем 1 июня в парке Щорса у памятника погибшим детям Донбасса. Присутствовали и задержанные украинские военнослужащие", - сказала советник врио главы ЛНР Анна Сорока. В этом году деревья в парке высадили четверо украинских военнопленных. "Чувства не передать, очень сожалею о погибших детях… Я бы не согласился ни за что на эту войну (если бы вернуть время назад – ред.)…", - сказал РИА Новости пленный украинский военный Евгений. Ранее уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова заявила, что в результате агрессии Киева с 2014 года погибли почти 3,2 тысячи мирных жителей ЛНР, в том числе 56 детей.

https://ria.ru/20230529/lnr-1874765394.html

луганская народная республика

донбасс

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

луганская народная республика, донбасс, киев, анна сорока, общество