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В Луганске украинские пленные высадили деревья в память о детях Донбасса
В Луганске украинские пленные высадили деревья в память о детях Донбасса - РИА Новости, 01.06.2023
В Луганске украинские пленные высадили деревья в память о детях Донбасса
Пленные украинские военнослужащие высадили в одном из луганских парков деревья в память о погибших детях Донбасса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T14:21
2023-06-01T14:21
2023-06-01T17:07
луганская народная республика
донбасс
киев
анна сорока
общество
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ЛУГАНСК, 1 июн - РИА Новости. Пленные украинские военнослужащие высадили в одном из луганских парков деревья в память о погибших детях Донбасса, передает корреспондент РИА Новости. Акция прошла в Детском парке имени Щорса у памятного знака "Погибшим детям Луганщины". Ежегодно на этом месте собираются жители ЛНР, активисты, представители властей республики и родственники детей, погибших в результате агрессии Киева. "Сложилась такая традиция, что мы девять лет начинаем 1 июня в парке Щорса у памятника погибшим детям Донбасса. Присутствовали и задержанные украинские военнослужащие", - сказала советник врио главы ЛНР Анна Сорока. В этом году деревья в парке высадили четверо украинских военнопленных. "Чувства не передать, очень сожалею о погибших детях… Я бы не согласился ни за что на эту войну (если бы вернуть время назад – ред.)…", - сказал РИА Новости пленный украинский военный Евгений. Ранее уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова заявила, что в результате агрессии Киева с 2014 года погибли почти 3,2 тысячи мирных жителей ЛНР, в том числе 56 детей.
https://ria.ru/20230529/lnr-1874765394.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, донбасс, киев, анна сорока, общество
Луганская Народная Республика, Донбасс, Киев, Анна Сорока, Общество
В Луганске украинские пленные высадили деревья в память о детях Донбасса
Украинские пленные высадили в Луганске деревья в память о погибших детях Донбасса