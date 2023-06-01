https://ria.ru/20230601/los-1875508536.html
В Подмосковье лось устроил забег по железнодорожным путям
В Подмосковье лось устроил забег по железнодорожным путям - РИА Новости, 01.06.2023
В Подмосковье лось устроил забег по железнодорожным путям
Лось перебрался через ограждение Казанской железной дороги и бегал по насыпи железнодорожных путей вдоль рельсов у станции Быково в Московской области,... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T12:51
2023-06-01T12:51
2023-06-01T12:54
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Лось перебрался через ограждение Казанской железной дороги и бегал по насыпи железнодорожных путей вдоль рельсов у станции Быково в Московской области, рассказали РИА Новости очевидцы и предоставили видео. По их словам, это произошло накануне днем. Лося заметили и сняли на видео с платформы станции, он пробежал мимо удивленных пассажиров - сначала по щебню насыпи, а затем перескочил на шпалы и, не снижая скорости, продолжил движение в сторону Москвы. Поздним вечером в среду лося, предположительно того же, видели на одной из окрестных улиц, животное бежало по тротуару вдоль проезжей части.
https://ria.ru/20230530/los-1875027269.html
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Лось на железнодорожных путях в Подмосковье
Лось на железнодорожных путях в Подмосковье
2023-06-01T12:51
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), москва
Московская область (Подмосковье), Москва
В Подмосковье лось устроил забег по железнодорожным путям
В Подмосковье лось, перебравшись через ограду, устроил забег по железнодорожным путям