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ВС России взяли в плен группу боевиков ВСУ на Лисичанском направлении
ВС России взяли в плен группу боевиков ВСУ на Лисичанском направлении - РИА Новости, 01.06.2023
ВС России взяли в плен группу боевиков ВСУ на Лисичанском направлении
Военные "Южной" группировки войск ВС РФ взяли в плен на Лисичанском направлении в Донбассе группу украинских военнослужащих 54-й бригады ВСУ, сообщил РИА... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T15:15
2023-06-01T15:15
2023-06-01T15:15
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донбасс
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ЛУГАНСК, 1 июн - РИА Новости. Военные "Южной" группировки войск ВС РФ взяли в плен на Лисичанском направлении в Донбассе группу украинских военнослужащих 54-й бригады ВСУ, сообщил РИА Новости боец. "Продвижение идет на данном направлении, на днях взяли группу из 54-ки (54-я бригада украинской армии – ред.)", - сказал собеседник агентства, выполняющий ряд задач на Лисичанском направлении. На днях Минобороны РФ заявили, что артиллеристы "Южной" группировки нанесли удары по пункту временной дислокации батальона 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Верхнекаменского и по складам боеприпасов в районе Белогоровки и Орехово-Васильевки.
https://ria.ru/20230530/ukraina-1875014708.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донбасс, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России взяли в плен группу боевиков ВСУ на Лисичанском направлении
Южная группировка ВС России взяла в плен группу боевиков ВСУ на Лисичанском направлении
ЛУГАНСК, 1 июн - РИА Новости. Военные "Южной" группировки войск ВС РФ взяли в плен на Лисичанском направлении в Донбассе группу украинских военнослужащих 54-й бригады ВСУ, сообщил РИА Новости боец.
"Продвижение идет на данном направлении, на днях взяли группу из 54-ки (54-я бригада украинской армии – ред.)", - сказал собеседник агентства, выполняющий ряд задач на Лисичанском направлении.
На днях Минобороны РФ заявили, что артиллеристы "Южной" группировки нанесли удары по пункту временной дислокации батальона 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Верхнекаменского и по складам боеприпасов в районе Белогоровки и Орехово-Васильевки.
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