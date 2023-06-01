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ВС России взяли в плен группу боевиков ВСУ на Лисичанском направлении - РИА Новости, 01.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:15 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/lisichansk-1875559469.html
ВС России взяли в плен группу боевиков ВСУ на Лисичанском направлении
ВС России взяли в плен группу боевиков ВСУ на Лисичанском направлении - РИА Новости, 01.06.2023
ВС России взяли в плен группу боевиков ВСУ на Лисичанском направлении
Военные "Южной" группировки войск ВС РФ взяли в плен на Лисичанском направлении в Донбассе группу украинских военнослужащих 54-й бригады ВСУ, сообщил РИА... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T15:15
2023-06-01T15:15
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 1 июн - РИА Новости. Военные "Южной" группировки войск ВС РФ взяли в плен на Лисичанском направлении в Донбассе группу украинских военнослужащих 54-й бригады ВСУ, сообщил РИА Новости боец. "Продвижение идет на данном направлении, на днях взяли группу из 54-ки (54-я бригада украинской армии – ред.)", - сказал собеседник агентства, выполняющий ряд задач на Лисичанском направлении. На днях Минобороны РФ заявили, что артиллеристы "Южной" группировки нанесли удары по пункту временной дислокации батальона 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Верхнекаменского и по складам боеприпасов в районе Белогоровки и Орехово-Васильевки.
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россия
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россия, донбасс, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России взяли в плен группу боевиков ВСУ на Лисичанском направлении

Южная группировка ВС России взяла в плен группу боевиков ВСУ на Лисичанском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования, вооруженной пулемётом ДШК, установленным в кузове УАЗа
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования, вооруженной пулемётом ДШК, установленным в кузове УАЗа - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования, вооруженной пулемётом ДШК, установленным в кузове УАЗа. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 июн - РИА Новости. Военные "Южной" группировки войск ВС РФ взяли в плен на Лисичанском направлении в Донбассе группу украинских военнослужащих 54-й бригады ВСУ, сообщил РИА Новости боец.
"Продвижение идет на данном направлении, на днях взяли группу из 54-ки (54-я бригада украинской армии – ред.)", - сказал собеседник агентства, выполняющий ряд задач на Лисичанском направлении.
На днях Минобороны РФ заявили, что артиллеристы "Южной" группировки нанесли удары по пункту временной дислокации батальона 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Верхнекаменского и по складам боеприпасов в районе Белогоровки и Орехово-Васильевки.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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