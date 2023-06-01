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СМИ: Нидерланды хотят закупить десятки Leopard 1 для поставки на Украину
СМИ: Нидерланды хотят закупить десятки Leopard 1 для поставки на Украину - РИА Новости, 01.06.2023
СМИ: Нидерланды хотят закупить десятки Leopard 1 для поставки на Украину
Правительство Нидерландов планирует закупить еще десятки танков Leopard 1 для поставки на Украину, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS)... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T20:34
2023-06-01T20:34
2023-06-01T20:51
специальная военная операция на украине
нидерланды
украина
сергей лавров
россия
нато
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ГААГА, 1 июн - РИА Новости. Правительство Нидерландов планирует закупить еще десятки танков Leopard 1 для поставки на Украину, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на источники в Гааге.По данным источников телеканала, кабмин Нидерландов планирует закупить еще десятки танков Leopard 1 для отправки на Украину, их может поставить швейцарская компания.Однако, как отмечается, для этого требуется разрешение правительства Швейцарии, "которое хочет оставаться в стороне от конфликта с Россией, насколько это возможно".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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нидерланды, украина, сергей лавров, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, Нидерланды, Украина, Сергей Лавров, Россия, НАТО
СМИ: Нидерланды хотят закупить десятки Leopard 1 для поставки на Украину
NOS: Нидерланды планируют закупить десятки танков Leopard 1 для поставки на Украину