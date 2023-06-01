https://ria.ru/20230601/lenoblast-1875484754.html

Ленобласть стала одной из лучших в России по ведению лесного хозяйства

Ленобласть стала одной из лучших в России по ведению лесного хозяйства - РИА Новости, 01.06.2023

Ленобласть стала одной из лучших в России по ведению лесного хозяйства

Ленинградская область заняла второе место в рейтинге Рослесхоза за 2022 год среди субъектов России по эффективности ведения лесного хозяйства, сообщил РИА... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T11:28

2023-06-01T11:28

2023-06-01T11:30

ленинградская область

александр дрозденко

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Ленинградская область заняла второе место в рейтинге Рослесхоза за 2022 год среди субъектов России по эффективности ведения лесного хозяйства, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. Он пояснил, что по итогам 2022 года в Ленобласти искусственное лесовосстановление выполнено на площади 6773,8 гектара (104% к плану), зафиксировано 70 лесных пожаров на площади 11,07 гектара. Средняя площадь одного пожара – 0,16 гектара. Это наименьший показатель с момента передачи региону полномочий в области лесных отношений. Общая сумма платежей за использование лесов, поступившая в бюджеты всех уровней бюджетной, составила 2,78 миллиарда рублей. Показатель фактических поступлений на один гектар в Ленинградской области превышает средний показатель по Северо-Западному федеральному округу. Рослесхоз сформировал по совокупности данных финансово-экономической деятельности, лесовосстановления, защите лесов от пожаров рейтинг эффективности управления лесами за 2022. В результате Ленобласть заняла второе место среди 89 регионов страны, добавили в пресс-службе."Ленинградская область уже в прошлом году выполнила план национального проекта "Экология" по посадкам леса на 106%. И мы продолжаем сажать лес ― и в регионе, и на новых российских территориях. Благодаря системе видеонаблюдения лесные пожары мы тушим, в среднем, за четыре часа и в день обнаружения. Предприятия лесного комплекса, несмотря на все сложности, осваивают внутренний рынок, ищут новые экспортные возможности. Спасибо всем, кто занят в отрасли, спасибо волонтерам и активистам, которые помогают нам сохранять баланс между развитием экономики, жилищным и промышленным строительством и сохранением природы для будущих поколений", ― прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.По данным Рослесхоза, первое место в рейтинге 2022 года занял Татарстан, третье – Смоленская область.

https://ria.ru/20230516/koryushka-1872192571.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)