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Фонд "Круг добра" закупает лекарства для 16 тысяч детей - РИА Новости, 01.06.2023
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15:41 01.06.2023 (обновлено: 16:29 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/lekarstva-1875573315.html
Фонд "Круг добра" закупает лекарства для 16 тысяч детей
Фонд "Круг добра" закупает лекарства для 16 тысяч детей - РИА Новости, 01.06.2023
Фонд "Круг добра" закупает лекарства для 16 тысяч детей
Фонд "Круг добра" закупает лекарства для 16 тысяч детей, сообщил председатель правления организации протоиерей Александр Ткаченко на встрече с президентом... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T15:41
2023-06-01T16:29
россия
александр ткаченко (протоиерей)
владимир путин
фонд "круг добра"
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Фонд "Круг добра" закупает лекарства для 16 тысяч детей, сообщил председатель правления организации протоиерей Александр Ткаченко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.&quot;Фонд очень многое сделал за эти два с половиной года. Уже более 7100 детей получили помощь, еще для более 16 тысяч фонд закупает лекарства и препараты по программе высокозатратных нозологий&quot;, — сказал он.Помимо этого, "Круг добра" покупает медицинские изделия, технические средства реабилитации, а также оплачивает инновационные методы хирургии. В заключение Ткаченко отметил, что в День знаний многие дети пошли в школу, что было бы невозможно без лекарств, закупленных фондом.
https://ria.ru/20230601/fond-1875585951.html
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россия, александр ткаченко (протоиерей), владимир путин, фонд "круг добра"
Россия, Александр Ткаченко (протоиерей), Владимир Путин, Фонд "Круг добра"
Фонд "Круг добра" закупает лекарства для 16 тысяч детей

Фонд "Круг добра" закупает лекарства для 16 тысяч детей

© iStock.com / Caiaimage/Agnieszka WozniakФармацевт рассматривает лекарства
Фармацевт рассматривает лекарства - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© iStock.com / Caiaimage/Agnieszka Wozniak
Фармацевт рассматривает лекарства. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Фонд "Круг добра" закупает лекарства для 16 тысяч детей, сообщил председатель правления организации протоиерей Александр Ткаченко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«

"Фонд очень многое сделал за эти два с половиной года. Уже более 7100 детей получили помощь, еще для более 16 тысяч фонд закупает лекарства и препараты по программе высокозатратных нозологий", — сказал он.

Помимо этого, "Круг добра" покупает медицинские изделия, технические средства реабилитации, а также оплачивает инновационные методы хирургии.
В заключение Ткаченко отметил, что в День знаний многие дети пошли в школу, что было бы невозможно без лекарств, закупленных фондом.
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РоссияАлександр Ткаченко (протоиерей)Владимир ПутинФонд "Круг добра"
 
 
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