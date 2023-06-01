https://ria.ru/20230601/lekarstva-1875573315.html

Фонд "Круг добра" закупает лекарства для 16 тысяч детей

Фонд "Круг добра" закупает лекарства для 16 тысяч детей - РИА Новости, 01.06.2023

Фонд "Круг добра" закупает лекарства для 16 тысяч детей

Фонд "Круг добра" закупает лекарства для 16 тысяч детей, сообщил председатель правления организации протоиерей Александр Ткаченко на встрече с президентом... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T15:41

2023-06-01T15:41

2023-06-01T16:29

россия

александр ткаченко (протоиерей)

владимир путин

фонд "круг добра"

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Фонд "Круг добра" закупает лекарства для 16 тысяч детей, сообщил председатель правления организации протоиерей Александр Ткаченко на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Фонд очень многое сделал за эти два с половиной года. Уже более 7100 детей получили помощь, еще для более 16 тысяч фонд закупает лекарства и препараты по программе высокозатратных нозологий", — сказал он.Помимо этого, "Круг добра" покупает медицинские изделия, технические средства реабилитации, а также оплачивает инновационные методы хирургии. В заключение Ткаченко отметил, что в День знаний многие дети пошли в школу, что было бы невозможно без лекарств, закупленных фондом.

https://ria.ru/20230601/fond-1875585951.html

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россия, александр ткаченко (протоиерей), владимир путин, фонд "круг добра"