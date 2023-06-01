https://ria.ru/20230601/lebed-1875592454.html

В Нью-Йорке похитили и съели городского лебедя

В Нью-Йорке похитили и съели городского лебедя - РИА Новости, 01.06.2023

В Нью-Йорке похитили и съели городского лебедя

Подростки похитили и съели городского лебедя в Нью-Йорке, полиция арестовала их и предъявила подозреваемым обвинения в воровстве и хулиганстве, позже двое были... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T16:37

2023-06-01T16:37

2023-06-01T16:38

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подростки похитили и съели городского лебедя в Нью-Йорке, полиция арестовала их и предъявила подозреваемым обвинения в воровстве и хулиганстве, позже двое были отпущены, сообщило новостное агентство Ассошиэйтед Пресс. По данным агентства, подозреваемые также похитили четырех птенцов. "Птенцы были спасены, однако их маму употребили в пищу", - говорится в сообщении со ссылкой на полицию. Подростки в возрасте 16 и 17 лет были отпущены, третий, 18-летний подозреваемый ожидает решения. Согласно данным агентства, погибшая птица - это лебедь-шипун. В нескольких американских штатах охота на лебедей разрешена, однако в Нью-Йорке она нелегальна. Лебедь прожил на пруду более десяти лет и имел пару.

https://ria.ru/20230601/gonkong-1875456126.html

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в мире, нью-йорк (город), сша