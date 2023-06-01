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Российские войска ведут позиционные бои в пригороде Купянска - РИА Новости, 01.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:06 01.06.2023 (обновлено: 18:33 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/kupyansk-1875583297.html
Российские войска ведут позиционные бои в пригороде Купянска
Российские войска ведут позиционные бои в пригороде Купянска - РИА Новости, 01.06.2023
Российские войска ведут позиционные бои в пригороде Купянска
Российские войска ведут позиционные бои в пригороде Купянска, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T16:06
2023-06-01T18:33
специальная военная операция на украине
харьковская область
луганская народная республика
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российские войска ведут позиционные бои в пригороде Купянска, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.&quot;Там (в пригороде Купянска. — Прим. ред.) идут позиционные бои за каждый населенный пункт, за каждый квадратный метр, за каждый двор. Это населенные пункты уже под Купянском&quot;,— сказал собеседник агентства в кулуарах форсайт-форума &quot;Какая Украина нам нужна?&quot;, который проводит &quot;Украина.ру&quot; в пресс-центре медиагруппы &quot;Россия сегодня&quot;.Российская армия продолжает вести бои на Купянском направлении. Минобороны рассказало в сегодняшней сводке о ходе спецоперации, что бойцы Западной группировки войск нанесли удар по подразделениям ВСУ в районе Тимковки и Берестового в Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР. Кроме того, им удалось пресечь действия трех диверсионно-разведывательных групп противника и уничтожить 45 украинских военных.Весной Ганчев подчеркивал, что обстановка в районе Купянска накалена, российская армия все больше теснит там противника. По его словам, украинские власти объявили эвакуацию и насильно вывозят из города местных жителей, а их дома отдают силовикам.Глава военно-гражданской администрации также отмечал, что под контролем российских военных находятся около 20 населенных пунктов Харьковской области.
харьковская область
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харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия
Российские войска ведут позиционные бои в пригороде Купянска

Глава Харьковской ВГА Ганчев заявил, что ВС России ведут позиционные бои у Купянска

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российские войска ведут позиционные бои в пригороде Купянска, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«

"Там (в пригороде Купянска. — Прим. ред.) идут позиционные бои за каждый населенный пункт, за каждый квадратный метр, за каждый двор. Это населенные пункты уже под Купянском",— сказал собеседник агентства в кулуарах форсайт-форума "Какая Украина нам нужна?", который проводит "Украина.ру" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Российская армия продолжает вести бои на Купянском направлении. Минобороны рассказало в сегодняшней сводке о ходе спецоперации, что бойцы Западной группировки войск нанесли удар по подразделениям ВСУ в районе Тимковки и Берестового в Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР. Кроме того, им удалось пресечь действия трех диверсионно-разведывательных групп противника и уничтожить 45 украинских военных.
Весной Ганчев подчеркивал, что обстановка в районе Купянска накалена, российская армия все больше теснит там противника. По его словам, украинские власти объявили эвакуацию и насильно вывозят из города местных жителей, а их дома отдают силовикам.
Глава военно-гражданской администрации также отмечал, что под контролем российских военных находятся около 20 населенных пунктов Харьковской области.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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