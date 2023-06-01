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Российские войска ведут позиционные бои в пригороде Купянска

Российские войска ведут позиционные бои в пригороде Купянска - РИА Новости, 01.06.2023

Российские войска ведут позиционные бои в пригороде Купянска

Российские войска ведут позиционные бои в пригороде Купянска, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T16:06

2023-06-01T16:06

2023-06-01T18:33

специальная военная операция на украине

харьковская область

луганская народная республика

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российские войска ведут позиционные бои в пригороде Купянска, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Там (в пригороде Купянска. — Прим. ред.) идут позиционные бои за каждый населенный пункт, за каждый квадратный метр, за каждый двор. Это населенные пункты уже под Купянском",— сказал собеседник агентства в кулуарах форсайт-форума "Какая Украина нам нужна?", который проводит "Украина.ру" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Российская армия продолжает вести бои на Купянском направлении. Минобороны рассказало в сегодняшней сводке о ходе спецоперации, что бойцы Западной группировки войск нанесли удар по подразделениям ВСУ в районе Тимковки и Берестового в Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР. Кроме того, им удалось пресечь действия трех диверсионно-разведывательных групп противника и уничтожить 45 украинских военных.Весной Ганчев подчеркивал, что обстановка в районе Купянска накалена, российская армия все больше теснит там противника. По его словам, украинские власти объявили эвакуацию и насильно вывозят из города местных жителей, а их дома отдают силовикам.Глава военно-гражданской администрации также отмечал, что под контролем российских военных находятся около 20 населенных пунктов Харьковской области.

харьковская область

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харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины, россия