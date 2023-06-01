https://ria.ru/20230601/kuban-1875665413.html

Объем промпроизводства на Кубани вырос за год более чем на десять процентов

Объем промпроизводства на Кубани вырос за год более чем на десять процентов - РИА Новости, 01.06.2023

Объем промпроизводства на Кубани вырос за год более чем на десять процентов

Объем промышленного производства в Краснодарском крае за первые четыре месяца 2023 года вырос на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T22:56

2023-06-01T22:56

2023-06-01T22:56

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экономика

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КРАСНОДАР, 1 июн - РИА Новости. Объем промышленного производства в Краснодарском крае за первые четыре месяца 2023 года вырос на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе администрации региона. "За первые четыре месяца этого года индекс промышленного производства составил 110,6% к аналогичному уровню 2022 года", - говорится в сообщении. Заместитель губернатора Кубани Александр Руппель рассказал, что в крае почти в два раза вырос объем производства текстиля, в полтора – металлических изделий. На треть увеличен выпуск лекарств и медицинских материалов и кожаных изделий, зафиксирован рост резиновой и пластмассовой продукции - почти на 20%. На 6-11% нарастили производство компании, выпускающие электрическое оборудование, а также металлурги и мебельные предприятия. "За этот же период промышленные предприятия отгрузили свою продукцию на 139,7 миллиарда рублей. Также обеспечили налоговые поступления в краевой бюджет в сумме более 6 миллиардов рублей. Рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года – 11,6 процента", – передает пресс-служба слова министра промышленной политики Кубани Дмитрия Хмелько. На данный момент в Краснодарском крае работает более семи тысяч производителей промышленной продукции, при этом 1,2 тысячи из них – это средние и крупные предприятия. На производствах занято почти 72 тысячи жителей Кубани. Наибольшие доли в промышленности занимают металлургия, производство стройматериалов, химическая промышленность и фармацевтика, выпуск готовых металлических изделий и машиностроение, добавляют в пресс-службе.

https://ria.ru/20230601/plyazhi-1875389734.html

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экономика, технологии, краснодарский край, россия