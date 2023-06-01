https://ria.ru/20230601/kuba-1875523653.html

Российским туристам станет удобнее добираться на Кубу

Российским туристам станет удобнее добираться на Кубу - РИА Новости, 01.06.2023

Российским туристам станет удобнее добираться на Кубу

Российские туроператоры поставили в продажу путевки на Кубу на прямых рейсах авиакомпании "Россия" в Варадеро, стоимость путешествия на двоих начинается от 197... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T13:40

2023-06-01T13:40

2023-06-01T13:40

туризм

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куба

варадеро

гавана

дмитрий чернышенко

ассоциация туроператоров россии (атор)

аэрофлот

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российские туроператоры поставили в продажу путевки на Кубу на прямых рейсах авиакомпании "Россия" в Варадеро, стоимость путешествия на двоих начинается от 197 тысяч рублей за семь ночей, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Россия с 1 июля возобновит регулярное авиасообщение с Кубой. Об этом в середине мая рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что соответствующая директива дана "Аэрофлоту". Как рассказал РИА Новости глава компании Сергей Александровский, первыми прямыми рейсами авиакомпании "Россия" – "дочки" "Аэрофлота" – на Кубу станут рейсы в Варадеро. "Пакетные туры на Кубу на регулярных рейсах "России" уже посчитаны у туроператора Coral Travel. К бронированию онлайн доступны пляжные туры и туры с проживанием в Гаване. Пляжные туры в Варадеро на прямых рейсах из Москвы также появились у PAC Group и ПАКС. Под запрос в компаниях могут рассчитать и комбинированные туры с посещением Гаваны и других городов. Кубинский продукт скоро предложит и туроператор ICS Travel Group", – сообщили в АТОР. Там отметили, что в системе бронирования туроператора "Интурист" сейчас доступны для бронирования пляжные туры в Варадеро на базе GDS-рейсов (динамичное пакетирование на регулярных рейсах). "В ближайшее время будут выставлены в продажу комбинированные туры Варадеро плюс Гавана, а также комбинированные программы с посещением острова Кайо-Санта-Мария. Готовится и еще одна интересная новинка: Куба плюс отдых на мексиканском курорте Канкун", – добавили в АТОР. Стоимость путевок на прямых регулярных рейсах у Coral Travel в отель три звезды на семь ночей по системе "все включено" начинается от 197 тысяч рублей на двоих. У ПАКС тур на восемь ночей – от 217 тысяч рублей за двоих. В ассортименте "Интуриста" есть туры на семь ночей в отель две звезды на "все включено" – от 205 тысяч рублей за двоих. Стоимость туров на девять ночей в четырехзвездочный отель на "все включено" стартуют у PAC Group от 198,6 тысячи рублей.

https://ria.ru/20230428/kuba-1868225163.html

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новости - туризм, куба, варадеро, гавана, дмитрий чернышенко, ассоциация туроператоров россии (атор), аэрофлот