https://ria.ru/20230519/kuba-1872986784.html

Первые прямые рейсы из России на Кубу будут выполняться в Варадеро

Первые прямые рейсы из России на Кубу будут выполняться в Варадеро - РИА Новости, 19.05.2023

Первые прямые рейсы из России на Кубу будут выполняться в Варадеро

Входящая в группу "Аэрофлот" "Россия" на первоначальном этапе планирует выполнять два рейса на Кубу в неделю, в зависимости от спроса программа полётов будет... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T17:20

2023-05-19T17:20

2023-05-19T17:49

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ГАВАНА, 19 мая - РИА Новости. Входящая в группу "Аэрофлот" "Россия" на первоначальном этапе планирует выполнять два рейса на Кубу в неделю, в зависимости от спроса программа полётов будет расширяться, сообщил РИА Новости гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский.Россия возобновит с 1 июля регулярное авиасообщение с Кубой, рассказал журналистам заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в пятницу. Рейсы на курорт Варадеро будет выполнять "Россия"."Мы начинаем летать с двух рейсов в неделю, с последующим увеличением, опять-таки в зависимости от спроса", - сказал Александровский.Группа "Аэрофлот" может также запустить прямые рейсы в Гавану при наличии спроса, уточнил Александровский."Посмотрим, как спрос будет себя проявлять", - сказал Александровский, отвечая на вопрос относительно рейсов в Гавану."Воздушная линия между Россией и Кубой - одно из старейших международных направлений в истории "Аэрофлота". Первый регулярный рейс на остров свободы был выполнен 10 июля 1962 года на лайнере Ту-114. С тех пор сообщение между странами прерывалось лишь дважды: во время пандемии COVID-19 и после введения ограничений со стороны недружественных стран", - говорится в релизе "Аэрофлота".

https://ria.ru/20230518/kuba-1872696167.html

https://ria.ru/20230428/kuba-1868225163.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, куба, варадеро, аэрофлот, россия