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Первые прямые рейсы из России на Кубу будут выполняться в Варадеро - РИА Новости, 19.05.2023
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Туризм
 
17:20 19.05.2023 (обновлено: 17:49 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/kuba-1872986784.html
Первые прямые рейсы из России на Кубу будут выполняться в Варадеро
Первые прямые рейсы из России на Кубу будут выполняться в Варадеро - РИА Новости, 19.05.2023
Первые прямые рейсы из России на Кубу будут выполняться в Варадеро
Входящая в группу "Аэрофлот" "Россия" на первоначальном этапе планирует выполнять два рейса на Кубу в неделю, в зависимости от спроса программа полётов будет... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T17:20
2023-05-19T17:49
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аэрофлот
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ГАВАНА, 19 мая - РИА Новости. Входящая в группу "Аэрофлот" "Россия" на первоначальном этапе планирует выполнять два рейса на Кубу в неделю, в зависимости от спроса программа полётов будет расширяться, сообщил РИА Новости гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский.Россия возобновит с 1 июля регулярное авиасообщение с Кубой, рассказал журналистам заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в пятницу. Рейсы на курорт Варадеро будет выполнять "Россия"."Мы начинаем летать с двух рейсов в неделю, с последующим увеличением, опять-таки в зависимости от спроса", - сказал Александровский.Группа "Аэрофлот" может также запустить прямые рейсы в Гавану при наличии спроса, уточнил Александровский."Посмотрим, как спрос будет себя проявлять", - сказал Александровский, отвечая на вопрос относительно рейсов в Гавану."Воздушная линия между Россией и Кубой - одно из старейших международных направлений в истории "Аэрофлота". Первый регулярный рейс на остров свободы был выполнен 10 июля 1962 года на лайнере Ту-114. С тех пор сообщение между странами прерывалось лишь дважды: во время пандемии COVID-19 и после введения ограничений со стороны недружественных стран", - говорится в релизе "Аэрофлота".
https://ria.ru/20230518/kuba-1872696167.html
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Туризм, Новости - Туризм, Куба, Варадеро, Аэрофлот, Россия
Первые прямые рейсы из России на Кубу будут выполняться в Варадеро

"Аэрофлот": первые прямые рейсы из России на Кубу будут выполняться в Варадеро

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПассажирский авиалайнер авиакомпании "Россия"
Пассажирский авиалайнер авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пассажирский авиалайнер авиакомпании "Россия". Архивное фото
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ГАВАНА, 19 мая - РИА Новости. Входящая в группу "Аэрофлот" "Россия" на первоначальном этапе планирует выполнять два рейса на Кубу в неделю, в зависимости от спроса программа полётов будет расширяться, сообщил РИА Новости гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский.
Россия возобновит с 1 июля регулярное авиасообщение с Кубой, рассказал журналистам заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в пятницу. Рейсы на курорт Варадеро будет выполнять "Россия".
"Мы начинаем летать с двух рейсов в неделю, с последующим увеличением, опять-таки в зависимости от спроса", - сказал Александровский.
Группа "Аэрофлот" может также запустить прямые рейсы в Гавану при наличии спроса, уточнил Александровский.
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"Посмотрим, как спрос будет себя проявлять", - сказал Александровский, отвечая на вопрос относительно рейсов в Гавану.
"Воздушная линия между Россией и Кубой - одно из старейших международных направлений в истории "Аэрофлота". Первый регулярный рейс на остров свободы был выполнен 10 июля 1962 года на лайнере Ту-114. С тех пор сообщение между странами прерывалось лишь дважды: во время пандемии COVID-19 и после введения ограничений со стороны недружественных стран", - говорится в релизе "Аэрофлота".
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