https://ria.ru/20230601/kosovo-1875650288.html
Приштина допустила проведение новых выборов мэров на севере Косово
Приштина допустила проведение новых выборов мэров на севере Косово - РИА Новости, 01.06.2023
Приштина допустила проведение новых выборов мэров на севере Косово
Приштина рассмотрит возможность провести новые выборы мэров на севере Косово, заявила президент самопровозглашенной республики Вьоса Османи. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T20:30
2023-06-01T20:30
2023-06-01T21:33
косово
в мире
молдавия
александр вучич
приштина
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576896884_0:60:2897:1690_1920x0_80_0_0_c2217d038f7a9a11d78b4b836ac74210.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Приштина рассмотрит возможность провести новые выборы мэров на севере Косово, заявила президент самопровозглашенной республики Вьоса Османи."О чем попросили Косово — организовать новые выборы на севере, что даст гражданам-сербам возможность участвовать и выбрать мэров с большей легитимностью. И я проинформировала, что наши юридические механизмы дают такую возможность и мы готовы рассмотреть это в соответствии с законом Косово по выборам", — сказала она на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии.По ее словам, косовские сербы могут подписать петицию и инициировать избирательный процесс."Я надеюсь, что граждане позволят использовать права, которые им гарантированы Конституцией и законами", — добавила Османи.Очередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров Северной Косовска-Митровицы, Звечана, Зубин-Потока и Лепосавича. В конце апреля там состоялись выборы, которые сербы, преимущественно проживающие в этих районах, массово игнорировали. И хотя явка не достигла и четырех процентов, выборы были признаны состоявшимися, а победили на них кандидаты от албанских партий.Спецназовцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в Лепосавиче, Зубин-Потоке и Звечане, а сербы пытались не допустить туда силовиков и чиновников. Президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в максимальную боеготовность и потребовал от НАТО срочно остановить насилие над сербами в Косово и Метохии.
https://ria.ru/20230531/kosovo-1875289871.html
косово
молдавия
приштина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576896884_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_1e8ddfb4bfec28e947399e1bb12db919.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
косово, в мире, молдавия, александр вучич, приштина, нато
Косово, В мире, Молдавия, Александр Вучич, Приштина, НАТО
Приштина допустила проведение новых выборов мэров на севере Косово
Приштина допустила возможность проведения новых выборов мэров на севере Косово