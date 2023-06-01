https://ria.ru/20230601/kosovo-1875650288.html

Приштина допустила проведение новых выборов мэров на севере Косово

Приштина допустила проведение новых выборов мэров на севере Косово - РИА Новости, 01.06.2023

Приштина допустила проведение новых выборов мэров на севере Косово

Приштина рассмотрит возможность провести новые выборы мэров на севере Косово, заявила президент самопровозглашенной республики Вьоса Османи. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T20:30

2023-06-01T20:30

2023-06-01T21:33

косово

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александр вучич

приштина

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Приштина рассмотрит возможность провести новые выборы мэров на севере Косово, заявила президент самопровозглашенной республики Вьоса Османи."О чем попросили Косово — организовать новые выборы на севере, что даст гражданам-сербам возможность участвовать и выбрать мэров с большей легитимностью. И я проинформировала, что наши юридические механизмы дают такую возможность и мы готовы рассмотреть это в соответствии с законом Косово по выборам", — сказала она на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии.По ее словам, косовские сербы могут подписать петицию и инициировать избирательный процесс."Я надеюсь, что граждане позволят использовать права, которые им гарантированы Конституцией и законами", — добавила Османи.Очередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров Северной Косовска-Митровицы, Звечана, Зубин-Потока и Лепосавича. В конце апреля там состоялись выборы, которые сербы, преимущественно проживающие в этих районах, массово игнорировали. И хотя явка не достигла и четырех процентов, выборы были признаны состоявшимися, а победили на них кандидаты от албанских партий.Спецназовцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в Лепосавиче, Зубин-Потоке и Звечане, а сербы пытались не допустить туда силовиков и чиновников. Президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в максимальную боеготовность и потребовал от НАТО срочно остановить насилие над сербами в Косово и Метохии.

https://ria.ru/20230531/kosovo-1875289871.html

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косово, в мире, молдавия, александр вучич, приштина, нато