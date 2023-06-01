https://ria.ru/20230601/korpus-1875594603.html

В Самарской области открыли новый детский корпус в центре "Авангард-Самара"

В Самарской области открыли новый детский корпус в центре "Авангард-Самара" - РИА Новости, 01.06.2023

В Самарской области открыли новый детский корпус в центре "Авангард-Самара"

В Самарской области в центре военно-патриотического воспитания "Авангард-Самара" в новом корпусе начала работать первая профильная военно-патриотическая смена... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T16:41

2023-06-01T16:41

2023-06-01T16:41

самарская область

дмитрий азаров

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. В Самарской области в центре военно-патриотического воспитания "Авангард-Самара" в новом корпусе начала работать первая профильная военно-патриотическая смена "Защитники Отечества", сообщает департамент информационной политики администрации губернатора области.В торжественном открытии первой профильной военно-патриотической смены приняли участие губернатор региона Дмитрий Азаров и председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, которая находится в области с рабочим визитом.Из Самары глава верхней палаты провела по видеоконференцсвязи совещание с участием руководителей субъектов РФ, посвященное организации детской летней оздоровительной кампании 2023 года. В формате видеомоста были открыты новые корпуса в детских лагерях ряда российских регионов.В этом году в Самарской области в организациях отдыха стационарного типа и дневного пребывания лето проведут 124 тысячи детей. В регионе в этом году в общей сложности будут работать 742 лагеря – это на 38 учреждений больше, чем в 2022 году.Самарская область стала одним из пилотных регионов и получила средства из федерального бюджета в рамках реализации государственной программы "Развитие образования" и проекта по созданию некапитальных объектов отдыха и оздоровления детей, запущенного при непосредственном участии Совета Федерации. Участие в ней приняли только 15 субъектов России.Пилотный проект по возведению нового корпуса был реализован за 2,5 месяца в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания "Авангард-Самара", которому в этом году исполняется 55 лет. После проведенных работ вместительность учреждения выросла до 226 детей в смену. Регион в числе первых завершил строительство нового корпуса, потому что от этого зависит оценка успешности пилотных проектов, запущенных в разных территориях России."Мы уделяем большое внимание вопросам патриотического воспитания. И конечно, очень рад, что мальчишки и девчонки здесь, в комфортных условиях смогут и отдохнуть, и получить новые знания о том, что происходит сегодня в зоне специальной военной операции, что мы защищаем там. Как дорого мирное небо над нашей головой, и что оно есть у нас сегодня благодаря нашим Героям и защитникам Отечества. Уверен, что каждый из вас получит новые навыки, которые пронесет через всю жизнь, но самое главное – это любовь и уважение к великой истории нашей страны, любовь к своей Родине", - сказал Азаров.Как сообщает департамент информполитики, Матвиенко отметила, что в центре "Авангард" созданы прекрасные условия для отдыха. Она поблагодарила губернатора Самарской области, строителей, всех, кто помогал готовить центр к началу сезона.

https://ria.ru/20230525/predlozheniya-1874112011.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

самарская область, дмитрий азаров