Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области открыли новый детский корпус в центре "Авангард-Самара" - РИА Новости, 01.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/korpus-1875594603.html
В Самарской области открыли новый детский корпус в центре "Авангард-Самара"
В Самарской области открыли новый детский корпус в центре "Авангард-Самара" - РИА Новости, 01.06.2023
В Самарской области открыли новый детский корпус в центре "Авангард-Самара"
В Самарской области в центре военно-патриотического воспитания "Авангард-Самара" в новом корпусе начала работать первая профильная военно-патриотическая смена... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T16:41
2023-06-01T16:41
самарская область
дмитрий азаров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875591269_0:83:800:533_1920x0_80_0_0_c62c01fac5ad27ec9d1df671ad53148d.jpg
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. В Самарской области в центре военно-патриотического воспитания "Авангард-Самара" в новом корпусе начала работать первая профильная военно-патриотическая смена "Защитники Отечества", сообщает департамент информационной политики администрации губернатора области.В торжественном открытии первой профильной военно-патриотической смены приняли участие губернатор региона Дмитрий Азаров и председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, которая находится в области с рабочим визитом.Из Самары глава верхней палаты провела по видеоконференцсвязи совещание с участием руководителей субъектов РФ, посвященное организации детской летней оздоровительной кампании 2023 года. В формате видеомоста были открыты новые корпуса в детских лагерях ряда российских регионов.В этом году в Самарской области в организациях отдыха стационарного типа и дневного пребывания лето проведут 124 тысячи детей. В регионе в этом году в общей сложности будут работать 742 лагеря – это на 38 учреждений больше, чем в 2022 году.Самарская область стала одним из пилотных регионов и получила средства из федерального бюджета в рамках реализации государственной программы "Развитие образования" и проекта по созданию некапитальных объектов отдыха и оздоровления детей, запущенного при непосредственном участии Совета Федерации. Участие в ней приняли только 15 субъектов России.Пилотный проект по возведению нового корпуса был реализован за 2,5 месяца в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания "Авангард-Самара", которому в этом году исполняется 55 лет. После проведенных работ вместительность учреждения выросла до 226 детей в смену. Регион в числе первых завершил строительство нового корпуса, потому что от этого зависит оценка успешности пилотных проектов, запущенных в разных территориях России."Мы уделяем большое внимание вопросам патриотического воспитания. И конечно, очень рад, что мальчишки и девчонки здесь, в комфортных условиях смогут и отдохнуть, и получить новые знания о том, что происходит сегодня в зоне специальной военной операции, что мы защищаем там. Как дорого мирное небо над нашей головой, и что оно есть у нас сегодня благодаря нашим Героям и защитникам Отечества. Уверен, что каждый из вас получит новые навыки, которые пронесет через всю жизнь, но самое главное – это любовь и уважение к великой истории нашей страны, любовь к своей Родине", - сказал Азаров.Как сообщает департамент информполитики, Матвиенко отметила, что в центре "Авангард" созданы прекрасные условия для отдыха. Она поблагодарила губернатора Самарской области, строителей, всех, кто помогал готовить центр к началу сезона.
https://ria.ru/20230525/predlozheniya-1874112011.html
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875591269_66:0:777:533_1920x0_80_0_0_7df5d097c4ac9f33815532c3fb9eb932.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
самарская область, дмитрий азаров
Самарская область, Дмитрий Азаров

В Самарской области открыли новый детский корпус в центре "Авангард-Самара"

© Фото : Пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииВ Самарской области открыли новый детский корпус в центре "Авангард-Самара"
В Самарской области открыли новый детский корпус в центре Авангард-Самара - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Фото : Пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Самарской области открыли новый детский корпус в центре "Авангард-Самара"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. В Самарской области в центре военно-патриотического воспитания "Авангард-Самара" в новом корпусе начала работать первая профильная военно-патриотическая смена "Защитники Отечества", сообщает департамент информационной политики администрации губернатора области.
В торжественном открытии первой профильной военно-патриотической смены приняли участие губернатор региона Дмитрий Азаров и председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, которая находится в области с рабочим визитом.
© Фото : Пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииВ Самарской области открыли новый детский корпус в центре "Авангард-Самара"
В Самарской области открыли новый детский корпус в центре Авангард-Самара - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Фото : Пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Самарской области открыли новый детский корпус в центре "Авангард-Самара"
Из Самары глава верхней палаты провела по видеоконференцсвязи совещание с участием руководителей субъектов РФ, посвященное организации детской летней оздоровительной кампании 2023 года. В формате видеомоста были открыты новые корпуса в детских лагерях ряда российских регионов.
В этом году в Самарской области в организациях отдыха стационарного типа и дневного пребывания лето проведут 124 тысячи детей. В регионе в этом году в общей сложности будут работать 742 лагеря – это на 38 учреждений больше, чем в 2022 году.
Самарская область стала одним из пилотных регионов и получила средства из федерального бюджета в рамках реализации государственной программы "Развитие образования" и проекта по созданию некапитальных объектов отдыха и оздоровления детей, запущенного при непосредственном участии Совета Федерации. Участие в ней приняли только 15 субъектов России.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Азаров включит предложения жителей Самарской области в послание 30 мая
25 мая, 15:20
Пилотный проект по возведению нового корпуса был реализован за 2,5 месяца в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания "Авангард-Самара", которому в этом году исполняется 55 лет. После проведенных работ вместительность учреждения выросла до 226 детей в смену. Регион в числе первых завершил строительство нового корпуса, потому что от этого зависит оценка успешности пилотных проектов, запущенных в разных территориях России.
«
"Мы уделяем большое внимание вопросам патриотического воспитания. И конечно, очень рад, что мальчишки и девчонки здесь, в комфортных условиях смогут и отдохнуть, и получить новые знания о том, что происходит сегодня в зоне специальной военной операции, что мы защищаем там. Как дорого мирное небо над нашей головой, и что оно есть у нас сегодня благодаря нашим Героям и защитникам Отечества. Уверен, что каждый из вас получит новые навыки, которые пронесет через всю жизнь, но самое главное – это любовь и уважение к великой истории нашей страны, любовь к своей Родине", - сказал Азаров.
Как сообщает департамент информполитики, Матвиенко отметила, что в центре "Авангард" созданы прекрасные условия для отдыха. Она поблагодарила губернатора Самарской области, строителей, всех, кто помогал готовить центр к началу сезона.
 
Самарская областьДмитрий Азаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала