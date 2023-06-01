https://ria.ru/20230601/kontrakt-1875541485.html
В Кремле рассказали о желающих служить по контракту в зоне спецоперации
В Кремле рассказали о желающих служить по контракту в зоне спецоперации - РИА Новости, 01.06.2023
В Кремле рассказали о желающих служить по контракту в зоне спецоперации
Президенту РФ Владимиру Путину докладывается о большом количестве граждан, готовых пойти на службу по контракту на СВО, отрадно это видеть, заявил... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T14:38
2023-06-01T14:38
2023-06-01T14:47
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину докладывается о большом количестве граждан, готовых пойти на службу по контракту на СВО, отрадно это видеть, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Разумеется, президенту докладывается о том, что, действительно, ежедневно большое количество наших граждан изъявляет желание пойти на службу по контракту. Это действительно так. И ему, наверное, отрадно это видеть и слышать", - сказал Песков журналистам.Песков также добавил, что "подавляющее число россиян абсолютно поддерживает президента, специальную военную операцию и тех ребят-героев, которые там принимают участие".
https://ria.ru/20230529/vyplata-1874916829.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Политика
В Кремле рассказали о желающих служить по контракту в зоне спецоперации
Песков: Путину докладывают о большом числе граждан, готовых пойти на контракт в зону СВО
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину докладывается о большом количестве граждан, готовых пойти на службу по контракту на СВО, отрадно это видеть, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Разумеется, президенту докладывается о том, что, действительно, ежедневно большое количество наших граждан изъявляет желание пойти на службу по контракту. Это действительно так. И ему, наверное, отрадно это видеть и слышать", - сказал Песков журналистам.
Песков также добавил, что "подавляющее число россиян абсолютно поддерживает президента, специальную военную операцию и тех ребят-героев, которые там принимают участие".
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