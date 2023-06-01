https://ria.ru/20230601/konkurentsiya-1875646265.html

Байден выразил готовность к жесткой конкуренции с Китаем

Байден выразил готовность к жесткой конкуренции с Китаем - РИА Новости, 01.06.2023

Байден выразил готовность к жесткой конкуренции с Китаем

США готовы к жесткой конкуренции с Китаем, но должны иметь возможность совместно работать над разрешением общих проблем в мире, заявил в четверг американский... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T20:00

2023-06-01T20:00

2023-06-01T20:10

китай

сша

джо байден

в мире

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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. США готовы к жесткой конкуренции с Китаем, но должны иметь возможность совместно работать над разрешением общих проблем в мире, заявил в четверг американский лидер Джо Байден."Китай и США должны иметь возможность вместе работать в тех сферах, где это возможно, над разрешением общих вызовов, таких как климатические изменения. Мы готовы к жесткой конкуренции с Китаем и будем отстаивать свои интересы – во имя наших друзей и ценностей", - сказал Байден в ходе приветственной речи в Академии ВВС США.Он подчеркнул при этом, что США "не ищут конфликта или конфронтации с Китаем".

https://ria.ru/20230531/kitay-1875227477.html

китай

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китай, сша, джо байден, в мире