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Байден выразил готовность к жесткой конкуренции с Китаем
Байден выразил готовность к жесткой конкуренции с Китаем - РИА Новости, 01.06.2023
Байден выразил готовность к жесткой конкуренции с Китаем
США готовы к жесткой конкуренции с Китаем, но должны иметь возможность совместно работать над разрешением общих проблем в мире, заявил в четверг американский... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T20:00
2023-06-01T20:00
2023-06-01T20:10
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. США готовы к жесткой конкуренции с Китаем, но должны иметь возможность совместно работать над разрешением общих проблем в мире, заявил в четверг американский лидер Джо Байден."Китай и США должны иметь возможность вместе работать в тех сферах, где это возможно, над разрешением общих вызовов, таких как климатические изменения. Мы готовы к жесткой конкуренции с Китаем и будем отстаивать свои интересы – во имя наших друзей и ценностей", - сказал Байден в ходе приветственной речи в Академии ВВС США.Он подчеркнул при этом, что США "не ищут конфликта или конфронтации с Китаем".
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китай, сша, джо байден, в мире
Китай, США, Джо Байден, В мире
Байден выразил готовность к жесткой конкуренции с Китаем
Президент Байден заявил, что США готовы к жесткой конкуренции с Китаем
ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. США готовы к жесткой конкуренции с Китаем, но должны иметь возможность совместно работать над разрешением общих проблем в мире, заявил в четверг американский лидер Джо Байден.
"Китай и США должны иметь возможность вместе работать в тех сферах, где это возможно, над разрешением общих вызовов, таких как климатические изменения. Мы готовы к жесткой конкуренции с Китаем и будем отстаивать свои интересы – во имя наших друзей и ценностей", - сказал Байден в ходе приветственной речи в Академии ВВС США.
Он подчеркнул при этом, что США "не ищут конфликта или конфронтации с Китаем".
Китай уже стал мировым лидером, считает американский эксперт