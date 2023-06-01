https://ria.ru/20230601/kino-1875335254.html

Не только "Жанна Дюбарри" с Джонни Деппом: самые ожидаемые фильмы лета

Не только "Жанна Дюбарри" с Джонни Деппом: самые ожидаемые фильмы лета - РИА Новости, 01.06.2023

Не только "Жанна Дюбарри" с Джонни Деппом: самые ожидаемые фильмы лета

Летом в прокате обычно затишье — блокбастеры без смысла и проходные комедии. Но в этом сезоне покажут фильмы —лауреаты статусных фестивалей (с Деппом, Хэтэуэй,... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T08:00

2023-06-01T08:00

2023-06-01T08:02

культура

джонни депп

энн хэтэуэй

изабель юппер

кино и сериалы

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Летом в прокате обычно затишье — блокбастеры без смысла и проходные комедии. Но в этом сезоне покажут фильмы —лауреаты статусных фестивалей (с Деппом, Хэтэуэй, Юппер), долгожданные новинки (с Борисовым, Де Ниро, Робаком). О том, что не пропустить в кино, — в материале РИА Новости."Переводчик" Гая РичиЗнаковая премьера. Джейк Джилленхол уже играл военных и в экшен-триллере смотрится убедительно.Его герой — командир взвода Джон Кинли, который пытается вспомнить, как выжил, попав в засаду в Афганистане. Вернувшись домой в США, он понимает, что его спас местный переводчик Ахмед.Кинли решает вернуться в Афганистан, чтобы помочь переводчику и его семье, ведь их разыскивают враги.Фильм — про человеческие отношения, он заставляет сомневаться в мотивах Ахмеда, показывает метания Джона. Экшен сменяется трогательными диалогами."Переводчик" — одна из самых драматичных картин Ричи. Юмор и заигрывание со зрителем он оставил в "Операции "Фортуна"."Снегирь" Бориса ХлебниковаКартина с Александром Робаком и Тимофеем Трибунцевым."Снегирь" — название рыболовного судна, на котором собралась команда настоящих морских бродяг. Их цель — хороший улов, но четкую работу команды нарушают новички Никита и Максим, которые хотят вести блог с борта.В основе сценария — роман "Три минуты молчания" Георгия Владимова. Студенты-юнги сталкиваются с дедовщиной, они не готовы работать на износ.Снимали в Баренцевом море, Териберке, Мурманске. Есть в картине и спецэффекты, и технические трюки, и драматическая линия.Это история взросления, фильм-катастрофа и одновременно лента о подвиге морских трудяг."Париж, 13-й округ" Жака ОдиараКартина черно-белая. Ее показывали на Каннском кинофестивале и отметили за лучший саундтрек. Но это не главное достоинство.Эмили, Камилль и Нора живут вдали от центра и пытаются забыть прошлое. У каждого свои проблемы, но район Олимпиад становится для них местом для переосмысления.В фильме много откровенных сцен. Для Одиара это поиски ответа на вопросы, как в современном мире люди понимают, что влюблены, существуют ли протоколы поведения и специальные слова.Интересно, что одна из главных актрис, Люси Чжан, получила роль, откликнувшись на объявление о кастинге в соцсети. Других героев сыграли Макита Самба и Ноэми Мерлан.Июньские комедииВ фильме "Уикенд с батей" Роберт Де Ниро станет эксцентричным парикмахером из Италии. Будет наставлять взрослого сына и шокировать семью его невесты.Веселая атмосфера и у героев "Мальдивы подождут": Ева захочет вернуть своего парня и возьмет его в заложники. Свидетелем станет вор Иван (Роман Курицын). Дополнят каст Яна Кошкина, Максим Лагашкин, Владимир Епифанцев.Такой же криминальный оттенок — у "Моего преступления" Франсуа Озона. Фильм с Изабель Юппер, Дани Буном — про актрису, которую в 1930-х обвинили в убийстве."Гипнотик" Роберта РодригесаСвежий голливудский блокбастер с Беном Аффлеком выйдет в июле.Это новая работа Роберта Родригеса — пожалуй, самого многозадачного режиссера и мастера спецэффектов. Экшен-триллер — про детектива, который расследует серию ограблений. Неожиданно героя втягивают в историю с тайной правительственной программой. В то же время он пытается найти пропавшую дочь.Все происходит стремительно, а новые версии ответов появляются после каждой сцены."Кентавр" Кирилла КемницаНе меньше драматических поворотов — в долгожданном российском релизе "Кентавр" Кирилла Кемница с Юрой Борисовым.Здесь вообще много поворотов. Главный герой — таксист. Он спокоен, внушает доверие и готов создать нужную атмосферу в салоне. Его пассажиркой становится Лиза: она работает по ночам и надеется отдохнуть в поездке. Но не получается — ее преследуют странные люди. Хотя среди огней мегаполиса все неоднозначно и угрозой может стать даже дружелюбный незнакомец.История в стиле "Драйва" и "Неонового демона" — здесь есть экшен-сцены, саспенс, неожиданные моменты и стильные кадры.Борисов получил множество комплиментов за картину "Бык", а "Кентавр" обещает стать не менее успешной работой."Жанна Дюбарри" МайвеннК производству проекта о фаворитке Людовика XV подключились российские продюсеры, а короля сыграл Джонни Депп.В первой большой роли за три года опальный актер еще раз доказывает, что не зря его считают талантливым. Уже пожилой Людовик в исполнении Деппа приковывает внимание, даже когда молчит в кадре.Но фокус в фильме — на Дюбарри. С помощью ума, интриг и очарования женщина из низов превратилась в одну из самых влиятельных фигур Франции.Фильм, в котором снялись Пьер Ришар, Мельвиль Пупо, Бенжамен Лаверн, открывал недавний Каннский фестиваль.Фестивальные картины Берлина и КаннВ фильме открытия Берлинале-2023 "Иди ко мне, детка" сыграли Питер Динклэйдж и Энн Хэтэуэй.Это история про популярного композитора в творческом кризисе. Чтобы дописать оперу, он решает искать вдохновение необычным способом. Стартом становится авантюрная связь на одну ночь.Корейские "Посредники" Хирокадзу Корээда в прошлом году получили два приза Каннского фестиваля, а в августе доберутся до России.В центре сюжета — похищение младенца из приюта ушлыми мошенниками. Они начнут искать ребенку идеальную семью, но два детектива постараются поймать воров. В роуд-муви также будут гангстеры, ироничные, драматичные сцены и, конечно, корейское очарование.

https://ria.ru/20230520/suprugi-1872669339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

джонни депп, энн хэтэуэй, изабель юппер, кино и сериалы