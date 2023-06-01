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В Киеве отменили мероприятия ко Дню защиты детей
В Киеве отменили мероприятия ко Дню защиты детей - РИА Новости, 01.06.2023
В Киеве отменили мероприятия ко Дню защиты детей
Все запланированные мероприятия ко Дню защиты детей в районах Киева отменены, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T10:18
2023-06-01T10:18
2023-06-01T10:18
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Все запланированные мероприятия ко Дню защиты детей в районах Киева отменены, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко. "Все мероприятия в районах города, которые были запланированы ко Дню защиты детей, отменены", - написал Кличко. В последнее время в Киеве и области ежедневно объявляется воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, киев, виталий кличко, украина
В мире, Киев, Виталий Кличко, Украина
В Киеве отменили мероприятия ко Дню защиты детей
Мэр Кличко сообщил об отмене мероприятий ко Дню защиты детей в Киеве