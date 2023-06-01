https://ria.ru/20230601/kiev-1875392873.html

"Там все — покойники". Киев решил опробовать новую тактику

"Там все — покойники". Киев решил опробовать новую тактику - РИА Новости, 01.06.2023

"Там все — покойники". Киев решил опробовать новую тактику

На Украине продолжаются гонения на каноническую церковь. К обыскам в монастырях, уголовным делам против духовенства добавляют другие инструменты давления... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T08:00

2023-06-01T08:00

2023-06-01T08:02

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аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. На Украине продолжаются гонения на каноническую церковь. К обыскам в монастырях, уголовным делам против духовенства добавляют другие инструменты давления. Ситуация осложняется спорами в самой УПЦ.Силком тянут в райНесколько десятков человек в штатском, один "священник" и неизменная болгарка — стандартный набор для захвата приходов Украинской православной церкви. Так днями ранее штурмовали храм в селе Черняхов Киевской области.Несмотря на активное сопротивление верующих, рейдеры спилили замки, ворвались внутрь и тут же объявили о перерегистрации общины.В селе Рынчаг в Буковине (Черновицкая область) рано утром 20 мая к Вознесенской церкви подъехала бригада из девяти человек, сломала ограждение, разбила окна в храме.Защитники — настоятель, прихожанин и староста — пытались увещевать незваных гостей. Но тем на подмогу подоспели еще 40 человек, вооруженные арматурой и болгарками, — якобы сотрудники частной охранной компании. Повалили на пол священника и избили его ногами.Таких случаев сотни по всей Украине. По данным Информационно-просветительского отдела УПЦ, в 2022-м отобрали 129 приходов канонической церкви, в 2021-м — почти 150.Храмы переводят в Православную церковь Украины (ПЦУ) — раскольническую структуру, созданную в 2018-м по инициативе экс-президента Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея.Видный иерарх ПЦУ Евстратий Зоря назвал УПЦ "покойником". Заявил: воля Божия в том, "чтобы все живые ушли оттуда — за Христом".Но уходят не все. Захваченные храмы часто пустуют. Иногда их опечатывают по решению суда.Ждать защиты от местных властей не приходится. Наоборот, чиновники активно помогают раскольникам.Волынский, Тернопольский, Ровненский, Житомирский, Хмельницкий облсоветы уже запретили УПЦ. Винницкий, Черновицкий и ряд других поставили это на голосование."Законное наказание"Продолжают оказывать давление на высокопоставленных иерархов. Так, 29 мая Соломенский районный суд Киева продлил домашний арест наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу.Он под замком уже два месяца — по обвинениям в "разжигании межрелигиозной вражды" и "оправдании вооруженной агрессии России". Защита архиерея неоднократно ходатайствовала об отмене меры пресечения, но суд отклонил все апелляции."Разжигание" инкриминируют и митрополиту Банченскому Лонгину. Основная претензия СБУ — "пренебрежительно высказывался о ПЦУ". Тем самым иерарх якобы "оскорблял религиозные чувства верующих и провоцировал обострение внутренней обстановки в регионе". Сейчас рассматривают вопрос о его аресте.Но с Лонгином у властей возникают трудности. Дело в том, что он — номинальный отец четырех сотен детей. В 1992-м усыновил мальчика из детского дома, спустя пару лет — уже три десятка. Затем еще больше. И создал приют в селе Молница (Черновицкая область).За многолетнюю благотворительную деятельность митрополиту дали звание "Герой Украины". Теперь, когда Лонгин может оказаться за решеткой, судьба его воспитанников под вопросом. А среди них много инвалидов, больных ВИЧ и ДЦП.Сотни верующих в Черновцах вышли на акцию в поддержку архиерея. Полицейские быстро нашли способ их разогнать: принялись раздавать повестки в военкомат.Схема отработана. Еще в феврале "за сотрудничество с Россией" к семи годам приговорили священника УПЦ. В середине мая на три года осуждены бывший митрополит Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф и его секретарь Роман Кондратюк.Они якобы публично высказывались о военном конфликте "в положительном ключе". А прихожанам раздавали "пропагандистскую" литературу. Глава СБУ Василий Малюк выразился так: "Наличие рясы и кадила не освобождают предателей от законного наказания".Есть одно ноВ УПЦ есть и внутренние проблемы. Духовенство Бердянской епархии обратилось к патриарху Кириллу с просьбой о принятии в Русскую православную церковь, поскольку "правящий архиерей, бросив свою паству, бежал на территорию, подконтрольную Украине".Синод РПЦ назначил в Бердянск епископа. А на сайте УПЦ появилось сообщение митрополита Киевского Онуфрия. Там, в частности, говорилось, что священники, которые "сеют смуту и соблазн", будут запрещены в служении."Это напоминает то, что произошло год назад с крымскими епархиями канонической церкви. Они также обратились к Кириллу. В итоге образовалась Крымская митрополия РПЦ", — отмечает религиовед Роман Лункин.На Поместном соборе в мае 2022-го руководство УПЦ наделило епархии большей самостоятельностью — в связи с тяжелой политической обстановкой. "Поэтому Бердянск не должен был вызвать столько шума", — добавляет эксперт."Есть одно но: позиция местного архиерея Ефрема до сих пор неясна. Он заверил УПЦ, что уехал "по болезни", а Московскому патриархату подтвердил: "Окончательно оставил епархию". Сложилась неопределенность", — уточняет Лункин.Это можно использовать, чтобы окончательно подчинить каноническую УПЦ. В Киеве давно показали: для них все средства хороши.

https://ria.ru/20230522/ukraina-1872876859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

киев, украина, черновицкая область, петр порошенко, служба безопасности украины, аналитика - религия и мировоззрение