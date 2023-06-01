https://ria.ru/20230601/kiberataka-1875620922.html

"Лаборатория Касперского" обнаружила кибератаку на устройства Apple

"Лаборатория Касперского" обнаружила кибератаку на устройства Apple - РИА Новости, 01.06.2023

"Лаборатория Касперского" обнаружила кибератаку на устройства Apple

"Лаборатория Касперского" выявила целевую кибератаку на устройства Apple ее сотрудников по всему миру, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T17:54

2023-06-01T17:54

2023-06-01T21:53

лаборатория касперского

apple

технологии

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" выявила целевую кибератаку на устройства Apple ее сотрудников по всему миру, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Исследователи "Лаборатории Касперского" обнаружили ранее неизвестное вредоносное ПО, которое атакует устройства с операционной системой iOS", — говорится в заявлении.Отмечается, что цель злоумышленников — шпионаж.Дальнейшее исследование показало, что преступники атаковали подключенные к iOS устройства десятков сотрудников "Лаборатории Касперского", уточнили в компании."Данные сотрудников компании, а также продукты или какие-либо критические процессы не были затронуты", — добавили в пресс-службе.Директор по исследованиям и разработке "Лаборатории Касперского" Антон Иванов в кулуарах конференции ЦИПР-2023 подтвердил, что атака была по всему миру.Ранее в четверг ФСБ сообщила, что российская контрразведка раскрыла операцию американских спецслужб по заражению вредоносным ПО тысяч iPhone, в том числе принадлежащих иностранным дипломатам в Москве. По оценке ведомства, полученная информация говорит о тесном сотрудничестве Apple с американским разведсообществом, в частности Агентством национальной безопасности. Таким образом, объявляемая компанией политика конфиденциальности не соответствует действительности, отметили в службе.

https://ria.ru/20230601/apple-1875538165.html

https://ria.ru/20230601/slezhka-1875507387.html

https://ria.ru/20230503/slezhka-1869298607.html

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лаборатория касперского, apple, технологии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва