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"Лаборатория Касперского" обнаружила кибератаку на устройства Apple - РИА Новости, 01.06.2023
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17:54 01.06.2023 (обновлено: 21:53 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/kiberataka-1875620922.html
"Лаборатория Касперского" обнаружила кибератаку на устройства Apple
"Лаборатория Касперского" обнаружила кибератаку на устройства Apple - РИА Новости, 01.06.2023
"Лаборатория Касперского" обнаружила кибератаку на устройства Apple
"Лаборатория Касперского" выявила целевую кибератаку на устройства Apple ее сотрудников по всему миру, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T17:54
2023-06-01T21:53
лаборатория касперского
apple
технологии
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" выявила целевую кибератаку на устройства Apple ее сотрудников по всему миру, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Исследователи "Лаборатории Касперского" обнаружили ранее неизвестное вредоносное ПО, которое атакует устройства с операционной системой iOS", — говорится в заявлении.Отмечается, что цель злоумышленников — шпионаж.Дальнейшее исследование показало, что преступники атаковали подключенные к iOS устройства десятков сотрудников "Лаборатории Касперского", уточнили в компании."Данные сотрудников компании, а также продукты или какие-либо критические процессы не были затронуты", — добавили в пресс-службе.Директор по исследованиям и разработке "Лаборатории Касперского" Антон Иванов в кулуарах конференции ЦИПР-2023 подтвердил, что атака была по всему миру.Ранее в четверг ФСБ сообщила, что российская контрразведка раскрыла операцию американских спецслужб по заражению вредоносным ПО тысяч iPhone, в том числе принадлежащих иностранным дипломатам в Москве. По оценке ведомства, полученная информация говорит о тесном сотрудничестве Apple с американским разведсообществом, в частности Агентством национальной безопасности. Таким образом, объявляемая компанией политика конфиденциальности не соответствует действительности, отметили в службе.
https://ria.ru/20230601/apple-1875538165.html
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лаборатория касперского, apple, технологии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва
Лаборатория Касперского, Apple, Технологии, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Москва
"Лаборатория Касперского" обнаружила кибератаку на устройства Apple

"Лаборатория Касперского" выявила попытку внедрения вредоносного ПО на IPhone сотрудников

© Фото : Лаборатория КасперскогоЛоготип компании "Лаборатория Касперского"
Логотип компании Лаборатория Касперского - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Фото : Лаборатория Касперского
Логотип компании "Лаборатория Касперского". Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" выявила целевую кибератаку на устройства Apple ее сотрудников по всему миру, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Исследователи "Лаборатории Касперского" обнаружили ранее неизвестное вредоносное ПО, которое атакует устройства с операционной системой iOS", — говорится в заявлении.
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Отмечается, что цель злоумышленников — шпионаж.
Дальнейшее исследование показало, что преступники атаковали подключенные к iOS устройства десятков сотрудников "Лаборатории Касперского", уточнили в компании.
"Данные сотрудников компании, а также продукты или какие-либо критические процессы не были затронуты", — добавили в пресс-службе.
Директор по исследованиям и разработке "Лаборатории Касперского" Антон Иванов в кулуарах конференции ЦИПР-2023 подтвердил, что атака была по всему миру.
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По оценке ведомства, полученная информация говорит о тесном сотрудничестве Apple с американским разведсообществом, в частности Агентством национальной безопасности. Таким образом, объявляемая компанией политика конфиденциальности не соответствует действительности, отметили в службе.
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Лаборатория КасперскогоAppleТехнологииФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Москва
 
 
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