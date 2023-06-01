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В США забили тревогу из-за "правого хука" от России - РИА Новости, 01.06.2023
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06:44 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/khuk-1875449488.html
В США забили тревогу из-за "правого хука" от России
В США забили тревогу из-за "правого хука" от России - РИА Новости, 01.06.2023
В США забили тревогу из-за "правого хука" от России
В США встревожены из-за возможной угрозы Америке со стороны российского флота, написал обозреватель New York Times Стивен Эрлангер. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T06:44
2023-06-01T06:44
россия
арктика
сша
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В США встревожены из-за возможной угрозы Америке со стороны российского флота, написал обозреватель New York Times Стивен Эрлангер.В статье говорится, что изменение климата открывает в Арктике новые морские пути, усиливая конкуренцию между странами в регионе."Опасение заключается в том, что модернизированный Северный флот России может пройти через проливы между Гренландией, Исландией и Великобританией, шаг, известный в НАТО как "красный правый хук", чтобы перерезать морские пути и подводные кабели и угрожать американскому восточному побережью крылатыми ракетами", — заявил журналист.По мнению Эрлангера, у НАТО есть серьезные уязвимые места на Севере, а Россия остается огромной арктической державой с современным оружием и военно-морскими базами в этом регионе.Таким образом, сдерживание России в Арктике становится одной из наиболее приоритетных задач Североатлантического альянса, резюмировал автор статьи.Ранее Россия и Китай выступили за сохранение этого региона в качестве территории мира и конструктивного сотрудничества.
https://ria.ru/20230601/flot-1875433747.html
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россия, арктика, сша, нато, в мире
Россия, Арктика, США, НАТО, В мире
В США забили тревогу из-за "правого хука" от России

NYT: в США встревожены из-за возможной угрозы Америке со стороны Северного флота России

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск крылатой ракеты с корабля
Пуск крылатой ракеты с корабля
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Пуск крылатой ракеты с корабля. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В США встревожены из-за возможной угрозы Америке со стороны российского флота, написал обозреватель New York Times Стивен Эрлангер.
В статье говорится, что изменение климата открывает в Арктике новые морские пути, усиливая конкуренцию между странами в регионе.
«
"Опасение заключается в том, что модернизированный Северный флот России может пройти через проливы между Гренландией, Исландией и Великобританией, шаг, известный в НАТО как "красный правый хук", чтобы перерезать морские пути и подводные кабели и угрожать американскому восточному побережью крылатыми ракетами", — заявил журналист.
По мнению Эрлангера, у НАТО есть серьезные уязвимые места на Севере, а Россия остается огромной арктической державой с современным оружием и военно-морскими базами в этом регионе.
Таким образом, сдерживание России в Арктике становится одной из наиболее приоритетных задач Североатлантического альянса, резюмировал автор статьи.
Ранее Россия и Китай выступили за сохранение этого региона в качестве территории мира и конструктивного сотрудничества.
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