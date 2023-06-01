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В США забили тревогу из-за "правого хука" от России

В США забили тревогу из-за "правого хука" от России - РИА Новости, 01.06.2023

В США забили тревогу из-за "правого хука" от России

В США встревожены из-за возможной угрозы Америке со стороны российского флота, написал обозреватель New York Times Стивен Эрлангер. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T06:44

2023-06-01T06:44

2023-06-01T06:44

россия

арктика

сша

нато

в мире

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В США встревожены из-за возможной угрозы Америке со стороны российского флота, написал обозреватель New York Times Стивен Эрлангер.В статье говорится, что изменение климата открывает в Арктике новые морские пути, усиливая конкуренцию между странами в регионе."Опасение заключается в том, что модернизированный Северный флот России может пройти через проливы между Гренландией, Исландией и Великобританией, шаг, известный в НАТО как "красный правый хук", чтобы перерезать морские пути и подводные кабели и угрожать американскому восточному побережью крылатыми ракетами", — заявил журналист.По мнению Эрлангера, у НАТО есть серьезные уязвимые места на Севере, а Россия остается огромной арктической державой с современным оружием и военно-морскими базами в этом регионе.Таким образом, сдерживание России в Арктике становится одной из наиболее приоритетных задач Североатлантического альянса, резюмировал автор статьи.Ранее Россия и Китай выступили за сохранение этого региона в качестве территории мира и конструктивного сотрудничества.

https://ria.ru/20230601/flot-1875433747.html

россия

арктика

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, арктика, сша, нато, в мире